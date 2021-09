Až do digitalizace v posledních desetiletích se většina obchodů vídeňské burzy odehrávala přímo v sídle, a to prostřednictvím makléřů. „Za obchody s dluhopisy, směnkami a devizami získávali provize,“ připomněl Martin Landa z pražské Zahraniční kanceláře města Vídně. Svůj černý pátek zažila 9. května 1873. Po velkém burzovním krachu – Gründerkrach, následoval celosvětový ekonomický pokles. Zasáhl i mladou burzu v Praze.

Pražská burza je o sto let mladší, navíc obchody přerušil více než padesátiletý výpadek po nástupu komunistického režimu v Československu v roce 1948. Letošní výročí si burza připomíná v průběhu celého roku. Na provoz burzy v Praze se roku 1871 složilo 402 osob a firem, a to od pojišťoven přes cukrovary až po kvarteto provozovatelů železnic. Patřili mezi ně převážně Češi v čele se známým pražským obchodníkem s cukrem Aloisem Olivou.

Podle historických záznamů byli lidé v prvních měsících k obchodování s cennými papíry spíše nedůvěřiví. To se však brzy změnilo, až se trh ve druhém roce přehřál. A třetí rok přišel Gründerkrach…

Cukr vedl

Burza cenných papírů Praha k výročí zveřejnila historický přehled s řadou zajímavostí. Například v době monarchie až do vzniku Československa burzovní pravidla vylučovala z obchodování ženy. „Z dnešního pohledu již méně překvapí, že na burze nemohli obchodovat ani dlužníci, trestně odsouzení nebo majitelé firem v úpadku,“ uvedli její zástupci.

Před vznikem burzy obchodníci s komoditami uzavírali transakce především v kavárnách. „I když bylo těžké přesvědčit obchodníky, aby se od kávy přesunuli na burzu, podařilo se to v roce 1894, kdy vznikla Pražská plodinová burza," píší v přehledu. Obchodníci tam kupovali obilí, líh, řepka, jetelová semena nebo chmel. Dominoval však cukr, Praha byla obchodním střediskem pro celé Rakousko–Uhersko.

Za první světovou burzu cenných papírů určenou pro obchod se směnkami a zlatými a stříbrnými mincemi historikové považují instituci v Antverpách zřízenou v roce 1531. Konala se tam také první emise obligací vydaná nyní belgickým městem. O sto let později vznikla burza s přesnými pravidly v Amsterdamu, tehdejším finančním centru. Budova burzy v Antverpách byla využívána do roku 1997. První obchody s akciemi se datují do roku 1602, v Amsterdamu je uvedla na trh Východoindická společnost.

Původ slova burza



Dle legendy pochází samotný název z latinského slova "bursa", což znamená kožený měšec. Ve 13. století visely tyto tři měšce na průčelí domu Ter Burze v Bruggách, kde se obchodníci setkávali.



Další možnost původu slova vychází ze jména Van der Burse, obchodníka z Brugg, v jehož domě byla roku 1309 ustanovena neformální instituce Bruges Bourse. Myšlenka se pak rozšířila do dalších regionů a Amsterdamu.