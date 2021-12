Podle Schillerové nové normativy neodpovídají růstu cen energií, ale jiný výpočet není podle nynějších pravidel podle legislativců a statistiků možný bez změny zákona. "To není dobrá zpráva. Samozřejmě se v položkách neprojeví to, co skutečně pro nejpotřebnější dopad znamená," uvedla Schillerová.

Otázka doby budoucí

Podle ní kabinet schválil i návrh novely o státní sociální podpoře. Ministerstvo práce do ní původně navrhovalo pro příští rok mimořádné navýšení normativů o konkrétní částky, na dávky by bylo potřeba navíc kolem 1,1 miliardy z rozpočtu. Ministerstvo financí bylo proti. Spolu s dalšími institucemi doporučovalo upravit zákon tak, aby normativy víc odpovídaly skutečnosti a bylo případně možné je měnit. Nově by kabinet podle přijaté verze mohl normativní náklady stanovit podle očekávaných cen, ne podle cen za minulé období. "Ministerstvo práce připravilo zpřesnění zmocňovacího ustanovení tak, aby se dalo vycházet z predikcí," řekla Schillerová. Podle ní to je ale "otázka doby budoucí".

Novelu dostane ještě k projednání Sněmovna a Senát a pak k podpisu prezident. Nařízení s novými normativy vláda podle končící ministryně financí schválit musela, protože nový kabinet by to nemusel do konce roku stihnout.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemník, který je v bytě trvale hlášený, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde 30 procent příjmu. Dávka by měla odpovídat rozdílu mezi normativem a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pak pro lidi v hmotné nouzi a má jim dorovnat výdaje na bydlení tak, aby jim zbylo na živobytí.