Původní velký byt se po odchodu dospělých dětí může stát pro důchodce nevýhodný a prázdný. Míří proto do domovů s pečovatelskou službou. Využít můžou také takzvané byty na dožití.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Službu nabízí třeba developerská společnost All Inclusive Development. „Spolehlivý je zápis do Katastru nemovitostí v podobě věcného břemene. Znamená to, že je vlastnictví nemovitosti spojené s povinností nechat v ní původního majitele bydlet do konce jeho života,“ popsal za developera Ivor Ševčík.