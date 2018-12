Firma, založená v roce 2012, zprostředkovává kontakt mezi zadavatelem a počítačovými experty. Hackeři pracují na přesně definovaných zakázkách od konkrétní společnosti či instituce a pokud se jim podaří prolomit počítačovou ochranu, dostanou zaplacenou předem domluvenou částku. Ta se odvíjí od náročnosti a závažnosti problému.

„Světové společnosti stále častěji vyhledávají alternativní metody testování kybernetické bezpečnosti, v tomto sektoru totiž chybí stále více zaměstnanců,“ řekl pro CNBC ředitel Bugcrowd Casey Ellis. V souvislosti s tím se zvyšují i vyplácené odměny, které jen za rok 2018 stouply o 37 procent.

V minulém roce Bugcrowd zaznamenal absolutně nejvyšší výplatu za jednorázové odhalení bezpečnostní trhliny. „Za odhalení chyby v systému velké hardwarové společnosti získal úspěšný expert 113 tisíc dolarů (v přepočtu přes dva a půl milionu korun),“ uvedl Ellis.

Polovina takzvaných etických hackerů, tedy bezpečnostních expertů, kteří se na žádost majitelů snaží prolomit zabezpečení počítačových sítí a systémů, pracuje podle Ellise na plný úvazek. „Zhruba padesátka nejlepších si za rok vydělá v průměru 145 tisíc dolarů (3,3 milionu korun),“ upřesňuje Ellis.

Ti nejlepší mají podle Ellise osvědčený systém. „Najdou konkrétní typ trhliny a poté ho znovu a znovu hledají v systémech různých společností,“ vysvětluje šéf Bugcrowdu. „Dokáží také pochopit, jaký způsob prolomení by mohl společnost nejvíce poškodit. Musí proto chápat, jak funguje byznys a co je pro zákazníka důležité.“

Ačkoli téměř 95 procent „lovců chyb“ tvoří lidé mezi 18 a 44 lety, někteří chodí teprve na střední, nebo dokonce na základní školu. „Vstupní náklady jsou nízké a záleží hlavně na zkušenostech,“ říká Ellis. Čtvrtina hackerů podle statistik firmy nemá vysokoškolský diplom.

Za účelem ochrany proti kybernetickým útokům používají světové společnosti celou škálu testů. Některé firmy podle CNBC využívají vlastní zaměstnance, ze kterých často tvoří takzvané červené týmy, které hrají roli útočníků, snažících se o vyřazení firemních serverů nebo krádež informací.

Další firmy využívají externí konzultanty, nebo specializované společnosti jako Bugcrowd, HackerOne, Snyack nebo Cobalt. „Nebo prostě vytvoří e-mailovou schránku, kam jim může každý, kdo odhalí „díru“ v zabezpečení, poslat zprávu,“ dodává reportérka CNBC Kate Fazzini.

“Expanding our crowdsourced security work allows us to build a deeper bench of tech talent and bring more diverse perspectives to protect and defend our assets.” https://t.co/Cq2YGYAO0a @DeptofDefense @DefenseDigital