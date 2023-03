Nižší částky za byty v novostavbě oznámila před nedávnem například brněnská Ponavia rezidence ve Střední ulici. Ačkoliv je drtivá většina ze dvaasedmdesáti bytových jednotek vyprodaná, k dispozici stále zůstává několik posledních. Cena za jednopokojové bydlení se nyní pohybuje kolem 4,7 milionu korun, dvoupokojový byt lidé pořídí od 6,2 milionu do 7,9 milionu korun. Za bydlení o třech pokojích zájemce aktuálně zaplatí 9,9 milionu.

Aktuální realitní trh označuje řada odborníků za takzvaně zamrzlý. Nové byty v nabídce sice zatím přibývají, lidé je však stále nechtějí kupovat. Otevírá se tak prostor pro pokles cen. „Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ vylíčil výkonný ředitel developerské společnosti Trikaya Dalibor Lamka.

Těžká situace v Česku: Na hypotéku už skoro nedosáhne ani střední třída

Loňský rok se tak stal kormidlem, které vývoj cen nových bytů otočilo. „Vzestupný trend, který začal před sedmi lety, vyvrcholil v první polovině loňska. Z pětapadesáti tisíc korun za metr čtvereční se průměrná cena během šesti let vyhoupla až na 127 tisíc. Od třetího čtvrtletí loňského roku však začala mírně klesat, aktuálně se pohybuje na úrovni před dvěma lety,“ dodal Lamka.

Na správnou příležitost ke koupi bytu v novostavbě vyčkává již měsíce Kryštof Vaníček z Brna. Dle vlastních slov pro něj však zatím nenastala vhodná doba. „Počkám si, jak se situace vyvrbí ještě v dalších týdnech. Původně jsem se poohlížel po větším bytě v novostavbě, poslední dobou už ale zvažuju, že si postavím něco vlastního i za cenu, že by to bylo za městem,“ zamyslel se.

Nedosažitelné hypotéky

Jedním z důvodů klesající poptávky jsou mimo jiné hypotéky, které se pro řadu lidí staly nevýhodnými nebo dokonce nedosažitelnými. Podle ekonoma Lukáše Kovandy jsou nynější hypotéky nejdražší za více než dvě dekády. „Za posledních dvanáct měsíců narostla měsíční splátka hypotéky na běžnou nemovitost o tři až čtyři tisíce korun. Nelze očekávat, že by letos hypotéky výrazněji zlevnily, zdražovat už ovšem také nebudou,“ konstatoval Kovanda.

S poklesem poptávky v loňském roce se nicméně někteří developeři rozhodli výstavbu nových projektů naopak utlumit. To může mít v budoucnu za následek opětovné zvýšení cen, a to kvůli možné nedostatečné nabídce. „Pozastavování některých developerských projektů a obecně útlum v oblasti rezidenční výstavby v budoucnu vytvoří další tlak na růst cen realit. V letošním roce je třeba počítat s dalším poklesem výkonu pozemního stavitelství, a to nejen v oblasti výstavby bytů, který nebude dostatečně kompenzován zvýšeným výkonem v oblasti stavitelství inženýrského,“ okomentoval Kovanda.

Sazby hypoték stouply k šesti procentům. Patří k nejvyšším za 20 let

Opačný názor má v krátkodobém měřítku hlavní ekonom firmy Cyrrus Vít Hradil. Protože na trh postupně přibylo několik stovek nových bytů, předpokládá, že stoupající nabídka bude i nadále tlačit na pokles cen, byť nijak drasticky.

„V nejbližší době budou za delší konec provazu tahat kupující. V prostředí nebývale vysokých sazeb hypotečních úvěrů a mimořádně chladné spotřebitelské nálady nyní nebude snadné nacházet kupce. Vzhledem k pokračujícímu dramatu na energetických trzích lze očekávat od kupujících velikou opatrnost a také silnou preferenci pro energeticky úsporné bydlení,“ vysvětlil Hradil.