Ledy se pohnuly. Majitelé bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků si dlouhodobě stěžují na to, že české zákony upravující bydlení chrání spíš neplatiče. Jejich sousedé řádně plnící své povinnosti za ně naopak někdy musí nespravedlivě doplácet. Nyní však vidí na obzoru pár změn k lepšímu.

Tou první bylo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom, že společenství vlastníků může neplatiče ze svých řad „odstřihnout“ od dodávek tepla a teplé vody anebo energií. „To je velký posun. Když se zatím předsedové snažili s neplatiči zatočit a tam, kde to bylo technicky možné, je odpojili, potom čelili trestnímu řízení,“ uvedla Kateřina Horáková z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev.

Od soudu podle ní dříve nakonec jako viníci odcházeli právě tito šéfové domovních samospráv. Soudci jim kladli za vinu, že své až příliš „šetrné“ sousedy nezákonně omezili na jejich právech a že jim nic odpojovat nemohou, ani když na ně obyvatelé okolních bytů bezdůvodně doplácejí. „Takže se ukázalo, že podle nového rozhodnutí soudu lze neplatiče odpojit. Vnímáme to jako dobrý signál,“ pochvaluje si Horáková.

Změna přístupu soudů podle ní přesto stejně nebude mít nijak velký dopad. Takovým způsobem totiž lze v bytových domech odpojit pouze málokterou domácnost. „Většinou to bývá napojené na centrální systém a na centrální vytápění, tedy na uzavřený systém, kde nikoho neodpojíte,“ vysvětlila právnička. Stejně tak toto opatření ztrácí účinnost v případě služeb, jako je úklid domu nebo revize výtahu.

Změna přístupu soudů navíc nijak nepomůže členům bytových družstev, ale pouze vlastníkům bytů sdružených v SVJ. Ti mají navíc smůlu i v případě, že svůj byt dále pronajímají. „Ani když nájemce neplatí zálohu, tak mu vlastník nějakou dodávku nemůže odstřihnout, protože nájemce je chráněný zákonem,“ připomněla předsedkyně Svazu nájemníků Lenka Veselá.

Větší ochrana pronajímatelů

Druhou změnou pravidel týkajících se užívání bytů má být novela občanského soudního řádu už schválená vládou spolu se zákonem o podpoře bydlení. „Umožní pronajímatelům jednodušší vystěhování problémových nájemníků a představuje průlom a zásadní krok správným směrem,“ uvedl Tomáš Drábek, obchodní ředitel společnosti Creditas Real Estate zabývající se prodejem i pronájmem nemovitostí.

Dosud podle něj byli pronajímatelé vůči neplatičům často bezmocní i v případech, kdy takoví lidé neoprávněně a téměř bez rizika postihu užívali pronajaté nemovitosti. „Nové opatření z dílny ministerstva spravedlnosti tak nově nabízí pronajímatelům rychlejší a efektivnější řešení situací, kdy bývalý nájemce neoprávněně užívá nemovitost navzdory tomu, že nedostál svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy,“ konstatoval Drábek.

Podle něj změna přibližuje legislativu k oboustranně férovým podmínkám. „Chrání obě strany a podporuje transparentní a funkční trh s nemovitostmi,“ vyzdvihl Drábek. Narovnání smluvních vztahů mezi nájemníky a majiteli bytových domů si přeje i zástupkyně nájemníků Veselá. „Musí se na jedné straně zrychlit vyklizovací řízení z pohledu pronajímatele, ale na druhou stranu by se nájemci měla zvýšit jistota bydlení,“ podotkla Veselá.

Cestou by podle ní měl být zákaz řetězení nájemních smluv na dobu určitou. Pronajímatel by měl mít povinnost po nějaké době smlouvu prodloužit alespoň na několik let, nejlépe však na dobu neurčitou. „Je to ještě v jednání, ale v novém zákoníku to ještě není,“ posteskla si Veselá.

Asociace nájemního bydlení nyní na základě své analýzy vyčíslila, že nájemné v prvním čtvrtletí letošního roku neplatilo asi 2,4 procenta nájemníků ze zhruba 60 tisíc bytů, které její členové pronajímají. Za neplatiče přitom označuje toho, kdo dluží na nájemném částku vyšší než tisíc korun po dobu delší než 30 dní a stále zůstává nájemníkem.

Do uvedeného počtu tak nezapočítává ty neplatiče, kteří jim stále dluží peníze, i když už v jejich nájmu nebydlí. „Pokud bychom do analýzy započítali i tyto dlužníky, číslo by kumulativně rostlo, protože celá řada dlužníků svůj dluh nesplatí nikdy,“ dodal viceprezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký.