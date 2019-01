/FOTOGALERIE/ Brnu hrozí, že na tramvaj do bohunického kampusu dostane od ministerstva dopravy o desítky až stovky milionů korun méně. Tvrdí to bývalý náměstek brněnského primátora pro dopravu a současný opoziční zastupitel Richard Mrázek.

Za příčinu považuje lhostejnost současného vedení města k připomínkám ministerstva. „Měly být vypořádány do konce roku 2018, což se ale nestalo,“ sdělil politik.



Podle Mrázka opozice na lhůtu současné vedení města upozorňovala na prosincovém zasedání zastupitelstva. „Naše připomínky nereflektovali,“ konstatoval.

Náměstek brněnské primátorky pro investice a dopravu Robert Kerndl jakékoliv komplikace odmítá. „Pan Mrázek podle mě tímto příspěvkem napadá spíše sám sebe, protože se jedná o nedostatky z minulého volebního období,“ uvedl.

Nová trať do kampusu v Brně

• Do bohunického univerzitního kampusu cestuje každý den zhruba čtyřicet tisíc lidí. Trolejbusy i autobusy jsou ale často přeplněné.

• Problém má vyřešit prodloužení tramvajové tratě z nynější zastávky Osová. Město proto žádá o dotaci ministerstvo dopravy.

• Bývalý náměstek pro dopravu Richard Mrázek ale nyní varuje před hrozbou snížení částky o desítky až stovky milionů korun.

• Podle koalice i podle ministerstva dopravy peníze ohroženy nejsou a na zpracování připomínek má město ještě čas.



Podle něj získání peněz z ministerstva nic neohrožuje. „Předtím, než je možné podat finální žádost o dotaci, je připomínkové řízení. Ministerstvo dopravy mělo vůči projektu několik připomínek. Nejednalo se ale o nic, co by mělo projekt výrazně měnit nebo pro něj snad být fatální,“ vysvětlil.



O tom, že by dotace na prodloužení tramvajové tratě měla být výrazně nižší, nemá informace ani dopravní podnik. „Dotazy a připomínky ministerstva k opakovaně podané žádosti o dotaci chápeme jako běžné,“ uvedl ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Připomínky ministerstva projednávali zástupci podniku v úterý.



Že má město nyní čas na zapracování připomínek k projektu, potvrdila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. „Zatím proběhlo pouze posouzení takzvané předběžné žádosti. Jedná se tedy o probíhající proces, a proto v tuto chvíli nemůžeme poskytnout bližší informace,“ řekla mluvčí.



Do kampusu dojíždí za prací každý den zhruba čtyřicet tisíc lidí denně. Cestující si ale stěžují na častou přeplněnost autobusů i trolejbusů. „Nejhorší to je od Mendlova náměstí k bohunické nemocnici,“ řekl už dříve třeba Zdeněk Kunc.



Problém má vyřešit právě prodloužení tramvajové tratě ze stávající zastávky Osová až k bohunické nemocnici.