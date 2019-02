Skupinky turistů z celého světa ochutnávají z nabídky stovky nejlepších vín výhradně ze Znojemska a přitom se při západu slunce zasněně dívají na Radniční věž, Mikulášský kostel a další dominant historického centra Znojma. Taková je představa vedení společnosti Vinotrh, která plánuje už letos na podzim otevřít v části budov bávalého znojemského pivovaru galerii vín a kavárnu. V těsném sousedství románské rotundy svaté Kateřiny tak vznikne další atraktivní turistický cíl Znojma.

Vedení radnice předalo společnosti stavební prostory před několika dny. „Stavbu jsme zástupcům Vinotrhu předali první únorové pondělí. Pokud vše dobře půjde, tak do září by měla v areálu pivovaru vyrůst vinárna s kavárnou a reprezentativní prostory pro degustaci vína,“ sdělil starosta Znojma Jan Grois.

Na stavbě se už začalo pracovat. „Pronajaté objekty jsme již předali stavební firmě Atlanta, která bude zajišťovat stavební část akce. Celou rekonstrukci včetně vnitřního vybavení bychom skutečně chtěli dokončit tak, abychom celý objekt mohli nejpozději na Znojemské historické vinobraní 2019 otevřít veřejnosti. Vzhledem k umístění objektů v Městské památkové rezervaci a rozsahu rekonstrukce bude samozřejmě záležet především na případném přístupu ze strany památkářů,“ informoval obchodní ředitel společnosti Lahofer, jehož dceřinnou společností Vinotrh je, Daniel Smola.

V první části objektu bude vinárna s kavárnou, která díky demolici zdi mezi jižní přístupovou cestou a areálem pivovaru získá zcela nové, nádherné výhledy na historickou část Znojma. „V druhé části bude galerie vín, kde budou moci návštěvníci ochutnávat zhruba ze stovky vzorků. Část z nich bude trvalá celoroční expozice nejlepších vín Znojemska, část bude sezonně obměňovaná,“ dodal Smola.

2010 – Areál bývalého pivovaru získalo Znojmo do svého vlastnictví

2015 – Znojemský městský pivovar obnovil v části budov výrobu piva.

2017 – V budově bývalé varny otevřelo město Expozici pivovarnictví.

2019 – Třetím investorem se stává Vinotrh s galerií vín.

Jako další důležitý krok k oživený areálu pivovaru, jehož část několik let využívá malý Znojemský městský pivovar, vidí plány vinařů odborník na cestovní ruch Lukáš David. „Líbí se mi, jak areál bývalého pivovaru Hostan znovu ožívá. Přichází další zavedená firma, která návštěvníkovi nabídne to, co očekává. Víno různých místních vinařství za rozumné ceny je ve Znojmě totiž paradoxně stále nedostatkovým zbožím,“ konstatoval David s tím, že areál je centrálním středobodem turistického dění ve Znojmě. „K uspokojivému stavu schází již jen moderní gastro provoz, ale i na něm se již pracuje. Osobně se na novou sezónu a spolupráci s kolegy velice těším,“ dodal David.

Smlouvu na pronájem části pivovaru, zahrnují především bývalé objekty strojovny a kotelny, uzavřelo Znojmo se společností Vinotrh na dvakrát patnáct let. „Formu dlouhodobého pronájmu s podmínkou zrekonstruovat budovy na vlastní náklady jsme zvolili jak v případě Znojemského městského pivovaru, tak v případě společnosti Vinotrh. Jedná se o jedinou smysluplnou formu rozvoje areálu, neboť jeho kompletní rekonstrukce je vyčíslena na stovky milionů korun a tak velkou investici město není schopno samo financovat. Galerie vín znamená nejen další zatraktivnění Znojma, ale i vznik nových pracovních míst,“ dodal starosta Grois.

Firma Vinotrh je členem skupiny Lahofer, která působí řadu let v oblasti výroby vína, pěstování révy, ubytování, pohostinství a prodeje vína. Dlouhodobě se rovněž snaží o propagaci turisticky atraktivních míst jako je například Rajská vinice a degustační altán v centru města Znojma či vinný hrádek Lampelberg. Skupina Lahofer obhospodařuje v současné době 430 hektarů vinic a patří tak mezi vůbec největší pěstitele vinné révy v Česku. Ročně vyprodukuje okolo 650 tisíc lahví vína a zaměstnává stovku lidí.