Bývalý šéf rady ERÚ Outrata podal ústavní stížnost proti svému odvolání

Odvolaný předseda rady Energetického regulačního úřadu Vladimír Outrata podal ústavní stížnost proti rozhodnutí vlády, kterým ho letos na konci července odvolala. Outrata, který byl v čele úřadu rok, tvrdí, že je odvolání nezákonné, což kritizoval i vicepremiér Jan Hamáček. Outrata však zůstal řadovým členem rady. Informoval o tom server Lidovky.cz

Podle zjištění serveru Lidovky.cz přijali strážci ústavy podnět 27. září, podle informací serveru Outratu zastupuje bývalý děkan pražských práv Aleš Gerloch.

Outrata totiž tvrdí, že sesazení neproběhlo podle energetického zákona. Serveru E15 již dříve řekl, že by to mohlo destabilizovat energetický trh. „Nejde ani tak o mě, ale o to, že může dojít k destabilizaci energetického trhu,“ uvedl na konci srpna pro E15. Také tvrdí, že se regulované subjekty energetického trhu chystají kvůli nastalé právní nejistotě obrátit na soud.

Nelegální sesazení

Tento krok kritizovala i sociální demokracie. Její předseda Jan Hamáček a místopředseda vlády kvůli tomu napsal dopis premiérovi, kde ho upozorňuje na možná rizika. Podle předsedy ČSSD totiž odstavení šéfa ERÚ proběhlo nelegálně. „Vyjádřil jsem obavy, zda vláda v této věci postupovala v souladu se zákonem,“ uvedl v srpnu pro Hospodářské noviny Hamáček. Jako novéh ošéfa ERÚ vybrala vláda Vratislava Košťála.

Podle Hamáčka může kabinet zbavit funkce šéfa rady úřadu jen za přesně stanovených podmínek, navíc jen v případě jeho odvolání i ze samotné rady. Outrata však radním zůstal.

„Vláda bez jakékoli debaty a bez zjevných důvodů odvolala předsedu ERÚ, který je nezávislým úřadem. Už to samo o sobě je naprosto nevhodný postup. Ještě vážnější je, že vláda podle právníků tento krok neměla podle zákona právo udělat a odvolání předsedy a jmenování nového je pravděpodobně neplatné. Až do rozhodnutí soudu tak hrozí velká právní nejistota. Celé to vypadá jako zbrklá akce buď nové ministryně, nebo premiéra Andreje Babiše. Ani není jasné, jestli šlo konkrétně o dosazení Košťála, například se zadáním oslabit dále ČEZ, nebo jen o demonstraci moci ANO, které ČSSD jen přihlížela,“ uvedl pro server E15 zdroj z trhu obeznámený se situací, který si nepřál být jmenován.

Odvolaného předsedu rady Outratu jmenoval loni kabinet členem rady na čtyři roky. Radu dále tvoří Vladimír Vlk, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Vratislav Košťál. Vlk byl loni do rady jmenován na pět let, Krejcar na tři roky, Pokorný na dva roky a Košťál na rok.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně. Člena rady jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.