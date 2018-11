ČD mohou přijít o rychlíky z Brna do Ostravy. Jejich počet vzroste, kvalita ne

Ministerstvo dopravy čeká v příštích dnech rozhodování o tom, jaký dopravce bude provozovat vlaky na rychlíkové lince R8 z Brna do Bohumína. Kromě Českých drah oslovilo ministerstvo ještě RegioJet a Leo Express v takzvaném rozstřelu. Vítěz získá smlouvu přímým zadáním až do konce roku 2027. Stát na trase navýší provoz zhruba o 17 procent.

Dopravci mají čas na podání nabídky do čtvrtka. Ve hře je provoz zhruba dvou milionů vlakokilometrů ročně. Dosud ministerstvo dopravy za provoz těchto rychlíků doplácí Českým drahám podle posledního výkazu prokazatelné ztráty 234 milionů korun ročně, ztráta na kilometr je 134 korun.

Podle požadavků na vozy nedojde k zásadnímu zlepšení kvality cestování u rychlíků. Podmínkou jsou vozy koncipované na rychlost nejméně 140 kilometrů za hodinu, což splňují i dnes na trase nasazované vozy řady B. Na rychlíkových tratích jsou dnes k vidění ještě vozy A, Aee, Bee, Bds a multifunkční vůz Bbdgmee. Podmínkou je také stranové blokování dveří do roku 2021, v požadavcích nechybí ani samolepka, že si vlak objednává ministerstvo dopravy.

Zvýšení kvality až v roce 2023

Podmínkou jsou i zásuvky na dobíjení elektroniky, což vozy B nesplňují. Nemusí být ale ve všech vozech – u pravidelných posil až od konce roku 2022. Podobné je to i s požadavkem na systém uzavřeného WC – u posil musí být až od konce roku 2022, stejně tak připojení k internetu. Na každých 50 míst k sezení má být možnost přepravy dvou jízdních kol.

Velkou změnou je plán ministerstva dopravy nasadit mezi druhým a třetím největším městem v zemi více vlaků než dosud. Podle navrženého jízdního řádu mají vlaky jezdit z Brna od 5 hodin ráno do 21 hodin každou hodinu. Namísto patnácti párů spojů má jezdit sedmnáct párů. Ročně mají najezdit rychlíky dva miliony kilometrů, dosud je to 1,7 milionu kilometrů. Dojde tak k navýšení o zhruba 17 procent. Oproti stávajícímu jízdnímu řádu se má nepatrně zkrátit doba jízdy mezi Přerovem a Brnem, naopak zpomalí spoj z Přerova do Bohumína.

Tento týden je uzávěrka nabídek i pro provozování linek Ex2 a R18 a motorových rychlíků. Ministerstvo oslovilo u těchto rozstřelů vždy dopravce, kteří podali dříve alternativní nabídku. Kvůli krátké době mezi uzavřením smlouvy a zahájením plnění jsou ale u všech rozstřelů favoritem České dráhy.