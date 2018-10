Celníci spustili razii. Mají podezření na daňové úniky kolem Škody Plzeň

Předseda vlády Andrej Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání kabinetu zopakoval, že je proti privatizaci společnosti ČD Cargo, a to i formou odprodeje menšinového podílu. Dostal se tak do střetu s ministrem dopravy Danem Ťokem, který v nedělním rozhovoru pro deník Zdopravy.cz záměr prodat menšinový balík akcií na burze potvrdil. Zopakoval to i dnes při příchodu na vládu.