Pohonné hmoty by mohly po téměř dvouměsíčním zlevňování začít zdražovat. V úterý totiž končí výjimka pro Česko, Slovensko a Maďarsko na dovoz ropných produktů s ruským původem. Embargo sice podle odborníků nezpůsobí nedostatek paliv na českém trhu, ale případný dovoz z jiných destinací se do cen u tuzemských pump promítne.

Češi si možná brzy za benzin i naftu opět připlatí. Výjimka u ruské ropy totiž brzy skončí. | Foto: Deník / Divíšek Martin

Kvůli válce na Ukrajině uvalila Evropská unie na Rusko sankce s cílem snížit příjmy režimu Vladimira Putina. Od 5. prosince 2022 tak platí pro členské státy zákaz dovozu ruské ropy po moři, od února letošního roku nesmí dovážet ani ropné produkty. Česko, Slovensko a Maďarsko získaly kvůli vysoké závislosti na ropovodu Družba či vnitrozemské poloze výjimky. Platnost jedné z nich brzy skončí. Zatímco ruskou ropu z Družby je možné stále odebírat, a to do poloviny roku 2024, ropné produkty s ruským původem už státy dovážet smět nebudou. Výjimka končí 5. prosince.

Zákaz dovozu by mohli pocítit čeští řidiči. Po dvouměsíčním zlevňování by pohonné hmoty u čerpacích stanic mohly začít zdražovat. Hrozí totiž jejich nedostatek, hlavně nafty. „Slovenský Slovnaft, který vyrábí naftu z ruské ropy, pokrývá zhruba 20 procent trhu s naftou. Nahradit výpadek nebude úplně jednoduché a dovozy se prodraží,“ upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Tuzemské rafinérie přitom podle něj nyní víc vyrábět nemohou. Česko nemá totiž zajištěný dostatek zdrojů neruské ropy. „Denní kapacita Transalpinského ropovodu, jímž proudí ropa z italského přístavu Terst do Německa, kde se napojuje na ropovod IKL a z něj míří do Kralup nad Vltavou, bude navýšená až od roku 2025,“ podotkl Indráček.

Dovoz odjinud se prodraží

Zdražení pohonných hmot visí ve vzduchu i podle některých Deníkem oslovených ekonomů. „Přechodně skutečně nárůst cen pohonných hmot vyloučit nelze a řidičům lze doporučit předzásobení. Ovšem růst by neměl být nijak dramatický. Fatální nedostatek pohonných hmot nehrozí, protože jej lze řešit alternativním dovozem, což se ovšem právě prodraží,“ reagoval hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jen samotný nedostatek nafty by podle jiných expertů mít zásadní vliv na cenu neměl. „Výraznějšího zdražení by se řidiči obávat neměli. Cena pohonných hmot je stanovena na burze v Rotterdamu a odvíjí se od nabídky a poptávky. Pokud ruské pohonné hmoty přestanou proudit k nám a do okolních zemí, tak se jich ujmou jiné země. Klíčovými faktory tak bude i nadále cena ropy a síla české koruny,“ sdělil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Pohonné hmoty by však nakonec nemusely zdražit vůbec. Existuje možnost, že se výjimka pro Česko, Slovensko a Maďarsko prodlouží. Server Politico uvádí, že Slovensko podalo návrh na prodloužení výjimky o další rok. Česko svého východního souseda hodlá podpořit. „V případě, že Slovensko žádost o prodloužení výjimky z embarga už podalo nebo podá, tak ji Česká republika podpoří,“ sdělil Lidovým novinám náměstek ministra průmyslu René Neděla.

Země mají u Evropské komise šanci na úspěch. Bez ruské ropy se neobejdou. „Domnívám se, že Slovensko, Česko a Maďarsko získají prodloužení výjimky, a to alespoň do poloviny roku 2024, kdy by mohlo být známé přesnější datum finální modernizace ropovodu TAL. Do té doby je Česko na ruské ropě stále velmi závislé a nelze si představit, že by EU dopustila ohrožení energetické bezpečnosti celého regionu,“ myslí si analytik finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Štěpán Hájek.

Česko letos dovezlo z Ruska podle dat Českého statistického úřadu od ledna do konce září 3,48 milionu tun ropy či ropných produktů. To je nejvíce od roku 2010 (3,68 milionu tun). Méně ropy a ropných produktů putovalo do Česka i v „předcovidovém“ roce 2019 – tehdy to bylo 2,74 miliony tun.

Výroba paliv pojede dál

Pokud by ale skutečně došlo k přerušení dodávek ropy z Ruska, výroba paliv by se v Česku nezastavila. Rafinérie v Kralupech nad Vltavou totiž už nyní zpracovává výhradně neruskou ropu.

„V Česku od roku 2019 zpracováváme šestnáct různých druhů ropy z desítky zemí světa – z USA, Afriky, Severního moře, Saúdské Arábie, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a podobně,“ sdělil už dříve mluvčí skupiny Orlen Unipetrol vlastníci rafinérii v Litvínově a Kralupech nad Vltavou Pavel Kaidl.

Naopak těžká sirnatá ropa z Ruska je hlavní surovinou pro litvínovskou rafinérii. Na její možný výpadek jsou ale i zde připraveni a v minulosti jej otestovali. „Jsme technologicky schopni ruskou ropu nahradit druhově podobnými typy ropy a pokračovat ve výrobě paliv,“ ubezpečil Kaidl.