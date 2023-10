V Česku po měsících neustálého zdražování začaly ceny pohonných hmot klesat. V průměru zlevnily o desítky haléřů. Brzy ovšem mohou zase podražit. Důvodem je válečný konflikt mezi Izraelem a radikálními ozbrojenci z palestinského Pásma Gazy.

Důvod k radosti mají v současné době šoféři přijíždějící k čerpacím stanicím. Ceny paliv totiž začaly klesat. Zatímco ještě na začátku října se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 prodával podle společnosti CCS, která ceny pravidelně monitoruje, za průměrných 40,56 koruny a nafta za 40,41 koruny, v posledních dnech pumpaři zlevňují. Litr benzinu se nyní prodává průměrně za 39,90 koruny, nafta stojí o 27 haléřů víc. Poprvé od ledna je tak nafta dražší než benzin.

Třeba nízkonákladová síť čerpacích stanic nabízela ve čtvrtek dopoledne litr Naturalu 95 za 36,90 koruny, dieselu za 37,90 koruny. Pumpa OMV v Praze 3 – Žižkov v ulici Jana Želivského prodávala benzin i naftu za shodnou cenu 41,50 koruny za litr.

Důvodem zlevňování je dění na světových trzích. Ropa totiž výrazně zlevnila na zhruba 84 dolarů za barel. Ještě na konci září stál barel ropy o deset dolarů víc. „Hlavní příčinou jsou obavy o světovou poptávku kvůli současným úrovním úrokových sazeb po světě. Zejména v USA budou úrokové sazby vyšší po delší dobu, to může v delším období výrazně srazit poptávku po ropě. Díky vyšším sazbám posiluje také americký dolar, který má také vliv na pád cen ropy,“ vysvětlil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Společenství světových těžařů ropy OPEC navíc oznámilo, že se do konce roku objem těžby „černého zlata“ nezmění. Svým prohlášením tak uklidnilo trhy.

Nebýt válečného konfliktu mezi Izraelem a radikálními ozbrojenci z palestinského Pásma Gazy mohla paliva zlevnit výrazněji a nafta mohla spadnout pod hranici 40 korun za litr. „Cena ropy na situaci reagovala růstem o čtyři procenta, a barel ropy Brent tak aktuálně stojí 88 dolarů,“ poukázal Lajsek.

Zdraží ropa?

Kvůli válce naopak hrozí citelné zdražování. Do konfliktu má být totiž napojený Írán. Pokud se to potvrdí, znamenalo by to mezinárodní konflikt a růst ceny ropy.

„Případné vojenské nebo politické zásahy proti Íránu by mohly mít výrazný efekt na ceny ropy, zvláště v současnosti, kdy je ropy na trhu nedostatek. Írán produkuje přes tři miliony barelů ropy denně a jakýkoliv konflikt by mohl ceny ropy vyhnat i výrazněji nad 100 dolarů,“ vysvětlil Lajsek. Jedním dechem ovšem dodal, že trhy zatím na válku výrazněji nezareagovaly.

Podobný scénář týkající se cen pohonných hmot odhadují i další odborníci. Podle nich je třeba počítat i s případnými odvetnými akcemi Íránu. „Třeba útokem na ropná zařízení v Saúdské Arábii, v masivnějším měřítku než roku 2019, nebo blokádou Hormuzské úžiny, která slouží k vývozu podstatné části arabské ropy. To by cenu ropy potenciálně vyhnalo hodně nahoru. A tím pádem i cenu benzinu či nafty v Česku. Potenciálně až k úrovni 45 korun za litr,“ upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Stejně tak se může cena ropy vyšplhat nad 100 dolarů za barel i bez válečného konfliktu. „USA nyní přivírají oči nad vývozem íránské ropy, neboť tento vývoz stlačuje světovou cenu ropy, a jde tak proti zájmu Ruska. Zpřísnění postoje Washingtonu vůči Teheránu se tak hodí Rusku, neboť zvýší cenu ropy a přihraje Kremlu další peníze na válčení na Ukrajině,“ dodal Kovanda.

Kolik stojí paliva v jednotlivých krajích?

Kraj Natural 95 Diesel ČR 39,90 (40,56) 40,17 (40,41) Praha 41,16 (41,64) 41,26 (41,36) Jihočeský 39,21 (40,12) 39,77 (40,08) Jihomoravský 40,31 (40,85) 40,40 (40,64) Karlovarský 39,47 (40,55) 39,87 (40,14) Královéhradecký 39,59 (40,04) 39,95 (40,00) Liberecký 39,73 (40,16) 39,96 (40,16) Moravskoslezský 39,70 (40,51) 39,93 (40,36) Olomoucký 40,26 (40,71) 40,40 (40,51) Pardubický 39,71 (40,32) 39,96 (40,19) Plzeňský 39,79 (40,81) 40,05 (40,64) Středočeský 40,32 (40,88) 40,52 (40,73) Ústecký 39,38 (40,09) 39,99 (39,98) Vysočina 40,39 (40,87) 40,38 (40,69) Zlínský 39,63 (40,31) 39,94 (40,21)

Zdroj: data CCS; jedná se o průměrné ceny za litr paliva k 11. říjnu. V závorce je průměrná cena za litr paliva k 1. říjnu.