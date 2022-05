Sedmdesát korun za půllitr? Ceny piva míří kvůli zdražování plynu vzhůru

I přes to, že se lidé po covidové pauze do restaurací vrátili a tržby hospod nejsou špatné, budou muset restauratéři opět navýšit cenu piva. Za současných ekonomických podmínek je to pro ně nevyhnutelné, myslí si Luboš Kastner, spolumajitel sítě restaurací Hospodska a člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Restaurace se chystají zdražovat pivo. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Plzeňského Prazdroje

„Existují určitá referenční piva, mezi které patří například hladinka Plzeňského Prazdroje. U té vidíme, že v mnohých městech, včetně Plzně, už hranici 60 korun za půllitr prolomila. Když si uvědomíme, jakým tempem rostou náklady, může cena příští rok překročit i hranici 70 korun. Je to můj odhad, jak se budou odvíjet ceny samozřejmě nikdo neví. Nicméně už mi volali někteří hospodští, že kvůli současné situaci zavedou cenu 70 korun za pivo asi už tento rok, a ne až příští,“ říká Kastner. Chybí i pracovní síla Ceny nerostou jen hospodským, ale i pivovarům. „Je jasné, že když při vaření piva Pilsner Urquell používají pro ohřev kotlů ve varně plzeňského pivovaru výhradně plyn, jehož cena neustále roste, musí i pivovar zdražit. Prazdroj už letos v dubnu navýšil cenu čepovaných piv o korunu na půllitru. Ale koruna je podle mě za současných ekonomických podmínek stále málo. A to nemluvím o tom, že všude chybí pracovní síla. Je ale skvělé vidět, že spolu s hezkým počasím a zprovozněním zahrádek v poslední době přibývá zákazníků,“ uvádí Kastner. Čeští pivaři si připlatí. Ceny porostou, pivovary chtějí platit nižší daně Plzeňská restaurace Piv᠆stro zatím – i po dubnovém zdražení piva – ceny neupravovala. „Plzeň máme stále za 57 korun. Ale situaci se budeme muset nějak přizpůsobit. Razantní zdražení však neplánuji, uvažuji o navýšení od jedné do tří korun na půllitru,“ říká David Tobrman z Pivstra.

