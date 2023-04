Inflace, vyšší ceny energií a v neposlední řadě dražší pivo od samotného dodavatele. Tak zdůvodňují zdražení plzeňského piva provozní a majitelé restaurací napříč Českou republikou, které Deník oslovil. Podle jeho zjištění se cena točeného Pilsner Urquell momentálně pohybuje v průměru kolem 58 korun za půllitr.

„Zdražuje všechno, zdražují pivovary a na rostoucí náklady musíme reagovat i my zdražením piva,“ shrnul za všechny vrchní výčepní karlovarského podniku Ventura Pub Evropák Martin Křížek.

Deník zjišťoval, o kolik se ceny čepované plzně zvedly za poslední dva roky. Zatímco na jaře 2021 si hospody vesměs účtovaly necelých padesát korun, nyní je to zhruba o deset korun víc. Jejich zástupci se vesměs odvolávali na všeobecně známé příčiny zdražování, podle svých slov však další zvedání cen nemají v plánu.

Ve zlínské Bistrotéce Valachy si plzeň dáte za 67 korun. „Reagujeme na zvýšení ceny piva od dodavatele, současně ale bereme v potaz, že jde o komoditu, u níž je zdražování citlivě vnímáno, takže zvýšení ceny na 67 korun zcela nekopíruje zdražení od dodavatele a nepromítli jsme do něj ani rostoucí náklady na energie a mzdy," popsala manažerka zařízení Simona Stavjaňová.

Podle některých provozních vyšší ceny zákazníky od návštěvy hospody v nelehkých časech neodradily. „Lidé to akceptovali, neremcali a nám to pomohlo pokrýt výdaje,“ komentoval chování hostů provozní ostravské restaurace Slezska P.U.O.R. Martin Košťál.

Výčepní se nicméně obávají, že s cenou oblíbeného pěnivého moku by ještě mohly zahýbat vládou zvažované změny v daních. „Máme nastavenou určitou marži a nemáme důvod ji navyšovat. Jediné, co by cenu mohlo ovlivnit, je další zdražení u dodavatele, tedy Plzeňského Prazdroje, nebo zvýšení daně z přidané hodnoty na pivo. To by mohlo být pro řadu hospod až likvidační," poznamenal provozní brněnské Pivnice U Čápa Martin Řídký.

