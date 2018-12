Kdyby si deváťáci vybírali své budoucí povolání podle žákovské peněženky, asi bychom měli nejvíc řezníků a uzenářů na počet obyvatel. O odborníky přes maso soupeří například řetězce Globus a Kaufland.

Ten druhý nabízí v rámci odborné praxe žákům prvního ročníku daného oboru 7000 korun měsíčně, druhákům 9000 a třeťákům 11 tisíc korun. Mimopražským navrch ubytování a stravování. Po vyučení jako zaměstnanci jejich masozávodu dostanou 30 tisíc hrubého.

„Uplatnění by získali určitě i další zájemci, jde o dobře placené řemeslo, které je navíc odborně velmi zajímavé. Budoucí řezníci se musejí orientovat v anatomii zvířat, mikrobiologii, biologii, aby měli co nejvíc znalostí o původu a složení masa,“ vysvětluje Daniela Řepásková, zastupující ředitelka SOU Písnice v Praze 4. Připomíná, že jejich absolventi končí s evropským výučním listem, což jim umožňuje bez nostrifikace pracovat v celé EU.

Hlad ovšem není jen po tomto druhu řemesla. Tisíce jich chybí napříč obory. A nevypadá to, že by je v dohledné době nahradili roboti. To se týká především zedníků, klempířů, tesařů, malířů či kominíků.

Výdělek i nad 50 tisíc korun

Přesto se situace o něco zlepšila. SOŠ Jarov například hlásí zvýšený zájem o profese truhlář a instalatér. Její ředitel Miloslav Janeček zdůrazňuje, že v některých řemeslných oborech se průměrné výdělky pohybují i výrazně nad padesát tisíc korun měsíčně. Především ve stavebnictví se totiž objevují čím dál dražší materiály a technologie, proto stavební průmysl potřebuje lidi, kteří s nimi umějí pracovat. Firmy si své budoucí zaměstnance většinou zavazují už během studia, část odborného výcviku také absolvují v jejich provozech.

Jinou cestu nabízí Hospodářská komora ČR, která chce vyjít požadavkům praxe náborem zahraničních dělníků a řemeslníků. Za poslední dva roky vyřídila na 4300 firemních žádostí o 24 000 pracovníků z Ukrajiny. „Obrovská poptávka je po truhlářích, tesařích, omítkářích, kamnářích nebo kamenících,“ uvádí komora. Podle její analýzy bude firmám už v červnu příštího roku chybět 500 tisíc pracovníků.