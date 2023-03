Zákazníky teď nejvíc děsí cena paprik. Podobně je to i s rajčaty, okurkami, cibulí a dalšími plodinami. Obchodníci ale namítají, že vysoká cena je zkrátka daň za to, že si můžeme dopřát potraviny, které u nás v zimě nerostou. Byl by podle vás z hlediska výživy problém, kdybychom je z jídelníčku vyřadili?

Nemyslím si, že vyřazení nesezónní zeleniny a ovoce z jídelníčku je problém. Naopak, zvykli jsme si na luxus. Pokud nejsou jiné zdroje ovoce a zeleniny, i ty dovážené do supermarketů jsou lepší než nic. Minimálně kvůli obsahu vlákniny. Pokud ale máme možnost jíst v zimě sezónní nebo lokální produkty, například z hydroponií, kupovat je z dovozu moc smysl nedává.

A máme tu možnost?

Určitě máme. Dostáváme se tím ale k problému, který vidím jako větší, než aktuální vysoké ceny. Lidé v Česku obecně zeleniny i ovoce konzumují málo. Některé druhy, jako třeba kořenová zelenina, jsou dost neoblíbené a lidé s nimi nevaří. Špatně se stravujeme, nákupní košíky se plní průmyslově zpracovanými potravinami. Také jsme se odnaučili zeleninu zpracovávat tak, abychom ji mohli konzumovat právě i během zimy – nakládat si zelí, ukládat sklizenou zeleninu aby dlouho vydržela a podobně.

Z toho ale vyplývá, že bychom nad zeleninou a ovocem měli přemýšlet v podstatě zase už od jara.

Přesně tak. Celý rok nad tím přemýšlet a na zimu se skutečně připravovat. Tak jako se to dělalo v minulosti. Pokud nechceme, nebo z nějakých důvodů nemůžeme, mít vlastní zásoby, je dobré vytvořit si síť farmářů či dodavatelů z okolí, kteří to udělají za nás a kteří jsou alternativou vůči supermarketům a průmyslově zpracovaným potravinám.

Ty tolik skloňované papriky se k nám nejčastěji dovážejí ze Španělska nebo třeba i Maroka. Z velké dálky. Je potom taková produkce stejně výživná, jako tuzemská?

Dovážené produkty degradují dlouhou přepravou, často jsou chemicky ošetřené aby vydržely. Ale to neplatí jen v zimě, to platí během celého roku. Oproti tomu sezónní a lokální produkce je vždycky výživnější, má maximum živin.

Jak by podle vás ideálně měla vypadat konzumace zeleniny a ovoce v zimě, abychom si zajistili dostatek vitamínů a živin, chovali se i ekologicky zodpovědně a zároveň to bylo ekonomicky únosné?

Jezme zeleninu, která je přirozeně na skladech, nebo která vydrží v zemi jako třeba kořenová zelenina či dýně. K tomu nějakou fermentovanou zeleninu. Nemusí to být jen dlouho naložené zelí, vždycky si můžeme rychle naložit nějaké pickles. A pak třeba čerstvě vypěstované klíčky z květináčů. To je takový ideální a dostupný mix.