Vysvětlil, že u šperků se do ceny nejčastěji započítává práce šperkaře, zatímco u mincí zájemce kupuje hlavně právě cenný kov. „U velmi vzácných zlatých mincí je cena zlata zanedbatelná, ale u běžných, které se razily v milionových kusech, jako jsou například rakousko-uherské mince, kterých je hodně, se platí cena zlata plus pět až deset procent marže,“ doplnil starožitník.

Už půl roku cena zlata šplhá do nebývalých výšin . Už dávno překonala psychologickou hranici dvou tisíc dolarů za trojskou unci (31 gramů), tedy zhruba 46 tisíc korun, a nyní se dostává k 54 tisícům. „Růst cen zlata se nejvíce projevil u mincí a medailí, u šperků je to se zpožděním,“ uvedl prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.

Trend poslední doby

Zlatník a zakladatel někdejšího Cechu zlatníků Jindřich Hrdý potvrdil, že oproti vánočním svátkům dnes lidé šperky příliš nekupují. Podle něho to ale není jen trend poslední doby. „Spousta lidí se naučila počítat. Říkají si, že bez prstýnku se obejdou. Někdy přemýšlejí, zda si vůbec nechají opravit rozbitý šperk. Na druhou stranu si pořídí mobil za čtyřicet tisíc korun,“ řekl muž, jenž se vrátil ke své další profesi, kterou je herectví.

Rostou nejen ceny zlata, ale i drahých kamenů. „Šperkaři nechali ceny svých výrobků v podstatě na stejné výši. Když zdražili, tak asi o deset procent,“ upřesnil Hrdý.

Česká koruna letos oproti euru oslabila až o sedm procent. Znamenat to může prodražení dovolených:

Slabá koruna zdražuje zahraniční dovolené. Ubytování v Česku ale podražilo víc

Zlato zdražuje už několik měsíců. Oproti minulosti za tím v současné době stojí mimo jiné geopolitika. Zejména pak ruská invaze na Ukrajinu, po níž začaly centrální banky navyšovat svoje zlaté rezervy. Výjimkou nebyla ani Česká národní banka, která jen za loňský rok zvýšila svoje rezervy v cennému kovu na téměř trojnásobek, tedy na 30,67 tuny.

„Centrální banky mají po ruské invazi strach a kupují zlato. Zlata ve světě není zase tolik,“ vysvětlil analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Jak to bude dál

Zlato se používá i jako pojistka, kdy se očekává vysoká inflace. V době rostoucí inflace se lidé obracejí právě ke zlatu, v němž mohou uložit své peníze, aby neztrácely hodnotu. Podle Pfeilera jsou ale tyto tlaky vyřešené, a proto očekává, že zlato bude oslabovat.

Zdroj: DeníkPředpokládá to i starožitník Neumann, podle něhož cena tohoto drahého kovu spadne přes prázdniny dolů. „Osobně si ale myslím, že ke konci roku půjde nahoru a dostane se až na tři tisíce dolarů za unci,“ předpověděl. To je v přepočtu téměř 69 tisíc korun.

Zlatník Hrdý ale není příliš optimistický. Nevěří, že by se lidé do zlatnictví vrátili, i když by žlutý kov zlevnil. „Lidé už cenu zlata moc nesledují. Už není tak populární,“ posteskl si.