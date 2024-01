Nájmy rostou a mnoho lidí jen stěží vyjde s penězi. Stát sice nabízí pomoc ve formě příspěvku na bydlení, úředníci ale mnohdy nemají přesné informace, kolik nájemné v konkrétních lokalitách obvykle stojí. Nevědí tedy přesně, jakou částku nájemníci k důstojnému životu skutečně potřebují. Do budoucna by jim v tomto směru mohla pomoci připravovaná cenová mapa nájemného. Podle ministerstva pro místní rozvoj by měla pomoci omezit obchod s chudobou. Podle odborníků se ale data o činžích nesmí zjišťovat tzv. od stolu.

Na přípravě cenové mapy nájemného se nyní podílejí úředníci ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce a sociálních věcí. „Cílem je získat co nejpodrobnější a nejpřesnější obraz cenové úrovně nájmů v území,“ shrnul mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko.

Jak by taková mapa měla v budoucnu vypadat? Kromě samotné klasické mapy by součástí dokumentů měly být i tabulky s daty a metodické postupy, jak tato data správně číst. „První propočty vzešlé z cenové mapy by měly být prezentovány v první polovině tohoto roku a následně budou každý půlrok aktualizovány,“ řekl mluvčí ministerstva financí Petr Habáň.

Z takovýchto cenových map by se poté mohly například nastavovat limity nájmů u výstavby dostupného bydlení. Tu by podle představ tohoto ministerstva měly budovat obce ve spolupráci se soukromým sektorem. Cenové mapy by podle Waleczka měly sloužit rovněž k omezení obchodu s chudobou.

Cenová mapa by mohla být i jedním z podkladů pro výpočet dávek. „V tomto duchu jsou také vedena jednání se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí,“ potvrdil Habáň.

Experti: Čísla konzultujte s radnicemi

Odborníci z organizací pomáhajících sociálně slabším lidem tuto iniciativu vítají. „Myslím si, že je to krok správným směrem. Už kvůli tomu, že lidé s nižšími příjmy jsou obvykle také méně mobilní. Je pro ně tedy složitější dojíždět za lépe placenou prací nebo se kvůli ní i přestěhovat,“ uvedl David Borges ze společnosti Člověk v tísni. Doporučuje však, aby úředníci tuto mapu nevytvářeli jen tak „od stolu“, ale ve spolupráci nejen s odborníky z neziskového sektoru, ale také kupříkladu s radnicemi.

To, co vypadá hezky na papíře, podle něj totiž nemusí být vždy ideální v reálném životě. Kupříkladu pokud vysoké příjmy v jedné lokalitě způsobené dobrými výdělky v místní továrně ovlivňují náklady na život v nedalekém městečku, které ale „papírově“ může být v kategorii s nižšími čísly. „Bylo by proto vhodné, kdyby první výsledky, které budou k dispozici, ministerstva podrobila nějaké konzultaci,“ podotkl Borges.

Úředníci uvádějí, že se nezávislých odborníků na jejich názory nyní ptají. „Metodický směr, jakým by měla být cenová mapa koncipována, je hotov. Finální podoba bude připravena až poté, co budou zapracovány všechny relevantní připomínky expertů,“ dodal Habáň.

Nájemné v Česku roste dlouhodobě od roku 2014, ve třetím čtvrtletí loňského roku se průměrný nájem vyšplhal na 266 korun za metr čtvereční. Oproti roku 2022 to bylo o pět procent víc. „V průměru nájemné zdražuje ročně o 6,2 procenta,“ uvedl Iztok Toplak ze společnosti RE/MAX G8 Reality. Byt s plochou 53 metrů čtverečních se tak podle něj koncem loňského roku pronajímal v průměru za 14 100 korun, o deset let dříve byl jeho pronájem o 6 200 korun levnější.

Podle nově publikovaného výzkumu zpracovaného pro veřejného ochránce práv získávají běžné bydlení obtížněji než ostatní kupříkladu rodiče s více dětmi, senioři, postižení lidé anebo Romové. V bytové nouzi nyní v Česku žije 154 tisíc lidí, ztráta bydlení přitom ohrožuje dalších 1,6 milionu lidí.