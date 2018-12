Centrální stavební úřad. Pomůže, nebo uškodí Praze?

Zdánlivě to vypadá jako akademická debata o zřízení dalšího úřadu. Přitom jde o budoucnost výstavby v hlavním městě a doutnající problém nové pražské koalice. Klíčová otázka zní: Má v metropoli vzniknout centrální stavební úřad, který by rozhodoval o velkých projektech? Developeři lobbují za jeho zřízení, část koalice je pro, část proti. Pomyslná mince má pro Pražany a lidi, kteří tu chtějí bydlet, dvě strany.

Developeři argumentují, že vytvoření centrálního úřadu konečně rozhýbe výstavbu a stavební úřady, kterých je v Praze celkem 22, přestanou vydávat v podobných případech rozdílné verdikty. Komplikované stavební řízení je totiž jedním z důvodů, proč developeři nemohli reagovat na vysokou poptávku a ceny některých novostaveb v posledních čtyřech letech stouply až o polovinu.

Rozhodoval by hlavně magistrát

Hlasy z druhé strany naopak varují před tím, že by se stavebním úřadům v městských částech odebrala část pravomocí a rozhodovalo se více méně na magistrátu. Pro starousedlíky by se tím zvýšilo riziko, že jim developer postaví na „jejich“ sídlišti třeba domy, které do lokality nebudou zapadat.

„Praha se musí víc centralizovat, nebo se nebude rozvíjet. Vydírání a blokace projektů jsme zažili nikoli ze strany magistrátu, ale z městských částí,“ stěžuje si Dušan Kunovský, majitel developerské firmy Central Group. Podle něho by centrální úřad sjednotil také metodiku, kterou by se řídily i menší stavební úřady. Jak ukázal první rok platnosti novely stavebního zákona, úředníci si paragrafy často vykládají různě.

Podle šéfa pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřeje Boháče lze centrální stavební úřad vytvořit během několika měsíců. Nápad už před volbami podporovaly Spojené síly pro Prahu. Jejich reprezentant Petr Hlaváček je nyní prvním náměstkem primátora a radním pro územní rozvoj.

Odvolací řízení by se přesunula k soudu

Naopak další koaliční partner – Praha Sobě se staví k vytvoření nového úřadu velmi rezervovaně. „Bojím se situace, kdy se velké projekty budou rozhodovat na magistrátu a ještě víc se zvětší vzdálenost mezi ním a městskými částmi,“ tvrdí šéf sdružení a zároveň starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Podle něho by se současná zdlouhavá odvolací řízení v Praze jen přesunula na správní soudy.

Klíčový tak ve sporu o to, jak odblokovat výstavbu, bude postoj Pirátů. Část z nich má přitom blízko k politice strany Zelených, jíž byla za minulé vlády nad Prahou připisována vina za zamrznutí rozvoje. Primátor a pražský lídr Pirátů Zdeněk Hřib se zatím vyjadřoval spíš obecně. Vznik centrálního stavebního úřadu pro velké stavby se konkrétně do koaliční smlouvy nedostal.