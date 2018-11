Benzin a nafta dál zlevňují. Čeká se na jednání o těžbě ropy

Ceny pohonných hmot v Česku v uplynulém týdnu opět klesly. Zlevňují tak už tři týdny v řadě. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil od minulé středy v průměru na 33,17 koruny za litr a nafta na 33,51 koruny. Nafta je dražší než benzin už od začátku listopadu. O dalším vývoji rozhodne jednání zástupců členských zemí kartelu OPEC. Vyplývá to z údajů firmy CSS.

Ceny nafty jsou vyšší než ceny benzinu ve všech regionech republiky. V některých krajích je nafta dražší než benzin o desítky haléřů, třeba v Plzeňském kraji dokonce o 76 haléřů. Nejvyšší z celého Česka jsou stále ceny pohonných hmot v Praze. Litr Naturalu 95 tam řidiči koupí v průměru za 33,92 koruny a litr nafty za 34,10 koruny. Nad 34 korunami je cena nafty už jen na Vysočině, kde stojí 34,09 koruny.

Nejlevnější je nadále benzin v Ústeckém kraji a nafta v Královéhradeckém kraji. Litr benzinu stojí v Ústeckém kraji 32,50 koruny a litr nafty v Královéhradeckém kraji je za 33,03 koruny. Nafta dále zlevňuje citelně pomaleji než benzín. „To je dáno topnou sezonou a souvisejícím růstem poptávky po topné naftě a také zdražením petrolejové frakce," řekl ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Setkání klíčových těžařů

„Důvodem zlevňování pohonných hmot je pád cen ropy na světových trzích. Cena ropy Brent poklesla pod úroveň šedesáti dolarů za barel. Prodává se tak o nějakých 27 dolarů na barel levněji než ještě počátkem minulého měsíce," upozornil Kovanda. Současně upozornil, že jde o nejstrmější pokles cen ropy od roku 2014.

Poměrně nízké ceny ropy budou trvat nejméně do příštího týdne, kdy se ve Vídni schází zástupci Organizace zemí vyvážející ropu (OPEC) a dalších klíčových těžařů v čele s Ruskem. Podle některých expertních odhadů existuje až zhruba 33procentní pravděpodobnost, že se ve Vídni snížení těžby nedojedná. To by cenu ropy dále snižovalo.