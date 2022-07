„Vývoj v nejbližších týdnech bude pro řidiče příznivý. V první polovině července nastane zlevnění o 30 až 40 haléřů. Do konce července by pak ceny mohly poklesnout o více než jednu korunu za litr,“ uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Je to podle něj důsledek poklesu cen ropy.