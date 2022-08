„V případě, že i kompletní data za celý červenec prokáží zjevně nepřiměřené marže, je ministerstvo financí připraveno zavést cenovou regulaci stanovující maximální výši marží u čerpacích stanic i u distributorů pohonných hmot, kteří jsou v České republice plátci spotřební daně,“ uvedl Běhal. Rozhodnout by se podle něj mělo v polovině srpna.

Podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka se marže v červenci u pumpařů skutečně navýšily. „Dá se říci, že čerpací stanice si léčily rány z června, kdy byly pro změnu marže hluboce nízké. V průměru se pohybovaly kolem 60 haléřů, v červenci je to kolem čtyř korun. Ale snižuje se,“ říká šéf nezávislých petrolejářů.

Zastropování marží nevidí Indráček jako správné řešení. Cenu totiž pomáhá snižovat konkurenční prostředí. Řidiči si tak mohou vybrat, kde tankovat. „Zastropování marží je pitomost, rozvrátilo by to konkureční trh. Pro levný benzin a naftu by se sem začali sjíždět lidé z příhraničních oblastí. Mohlo by to vést k nedostatku paliva, a tudíž dalšímu šroubování ceny. Stát by vše měl nechat na trhu. Klidně ať dále kontroluje, ale lidé už mají a budou mít mnohem větší starosti s účty za energie. To bude mnohem tvrdší náraz. Tam by se měla prioritně soustředit pozornost státu. Spotřeba paliva se dá omezit, je k dispozici veřejná doprava,“ tvrdí Indráček.

Nižší daň natrvalo?

Sledování „totemových cen“ zavedlo ministerstvo financí v březnu, o několik měsíců později svůj monitoring rozšířilo na celý distribuční systém. Opatřením chtělo zabránit, aby pumpaři či dodavatelé nedrželi vysoké marže pod výmluvou války na Ukrajině.

Dalším krokem ke snížení ceny benzinu a nafty je snížení spotřební daně o 1,5 koruny na litru. Nařízení platí od června a skončí posledním dnem v září. Nicméně minimálně u nafty by to tak být nemuselo. Ministerstvo financí chce snížení spotřební daně u nafty zachovat. „Předpokládáme, že v této věci budou probíhat další debaty ministrů na úrovni vlády,“ podotýká Běhal.

V Česku i nadále pokračuje trend zlevňování pohonných hmot. Zatímco na začátku prázdnin se litr benzinu natural 95 prodával podle dat společnosti CCS za průměrných téměř 48 korun, v uplynulém týdnu cena klesla na 46,3 koruny. Podobně je na tom i nafta. Podle ekonomů by paliva mohla v následujících týdnech ještě zlevnit, a to až o 50 haléřů. „Důvodem je skutečnost, že už se postupně vyčerpává efekt zlevnění ropy na světovém trhu a také efekt zlevnění paliv velkoobchodně prodávaných na surovinové burze v Rotterdamu,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Výraznějšímu zlevnění benzinu a nafty v Česku zatím brání špatný vývoj koruny vůči dolaru. „Posilování dolaru prodražuje dovoz do České republiky, což brání výraznějšímu snížení cen u čerpacích stanic,“ dodává hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.