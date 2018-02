Ceny bytů v Praze loni rostly nejrychleji z měst Evropské unie

/INFOGRAFIKA/ Podle nejnovějších dat evropských statistiků zdražily domy a byty v Česku loni ve 3. čtvrtletí meziročně o 12,3 procenta. V celé unii to přitom bylo o necelých pět procent.

Jak uvádí Eurostat, podobně jako Česká republika je na tom Irsko s meziročním růstem cen o 12 procent. Vzestup nad deset procent zaznamenalo také Portugalsko, Maďarsko a Nizozemsko. Kromě unijních zemí sledoval Eurostat i data z Norska a Islandu. Právě Island byl jedinou zemí, která předčila Česko, a to raketovým růstem o 22,5 procenta. Výjimkou, kde ceny nemovitostí naopak klesaly, byla Itálie. Tuzemský rezidenční trh vyniká i tím, že ceny stoupaly víc než desetiprocentním tempem už čtyři kvartály za sebou.

„V letošním roce očekáváme pokračující trend, nicméně v případě bytů určité zpomalení tempa a v některých regionech a u některých typů bytů dokonce mírný pokles. Ve výsledku tedy podle našeho odhadu dojde ke zpomalení meziročního tempa růstu pod deset procent,“ míní Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance.

Praha ve srovnání vychází nejhůř

V rámci metropolí střední Evropy vychází pořízení nového bytu nejlevněji v Budapešti, zejména mimo centrum. Nejdráž je naopak ve Vídni (viz tabulka). Pokud však vezmeme v potaz průměrnou čistou mzdu v dané zemi a přepočteme cenu například třípokojového bytu na kupní sílu obyvatel, dosáhnou na byt nejsnadněji lidé v Berlíně. Praha z takového srovnání vychází nejhůř.

Portál Numbeo.com sleduje také ceny pronájmů. Těm opět v regionu dominuje Vídeň. Nicméně rozdíly mezi Prahou, Bratislavou a Varšavou už nejsou tak propastné jako v případě koupě bytu. Poradenská společnost Deloitte koncem loňského roku vydala svůj Property Index 2017, v němž zmapovala také roční výnosy z pronájmů v evropských městech, když porovnala průměrné pořizovací ceny bytů a dosahované nájemné.

Nejnižší, jen dvouprocentní výnosy, vykazovaly nemovitosti v centru Londýna, a to kvůli mimořádně vysoké pořizovací ceně. Hned za nimi následovaly Paříž a Vídeň (2,8 procenta). Naopak nejvýš bylo dánské město Odense (8,9 procenta), Budapešť a další maďarská města (téměř 7 procent). Praha dosáhla v propočtech Deloitte 5,5 procenta. Podobně na tom byly Barcelona a slovinský Maribor.

Co se týká samotného nájemného, tak vůbec nejvyšší bylo v dánské Kodani 29,3 eura za čtvereční metr, v přepočtu kolem 740 korun. Naopak nejlevněji si lze pronajmout byt v Portugalsku v turistickém regionu Algarve za 4,2 eura, tedy něco přes stokorunu za čtvereční metr.

Zhodnocení je v české metropoli výhodné

Podle výpočtů největšího pražského developera Central Group se tady koupě bytu v roce 2012, než se ceny tuzemských nemovitostí utrhly ze řetězu, ukázala jako výhodnější uložení peněz než zlato nebo akcie. „Investovaný milion korun se za pět let u pražského bytu zhodnotil o 680 tisíc korun. Navíc bez výkyvů, které by mohly investory v průběhu investice znervózňovat. Kdo investoval milion do zlata, přišel za pět let o 120 tisíc korun,“ láká k nákupu novostavby Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group .