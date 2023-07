Za zběsilou inflaci, která je v Česku stále druhá či třetí nejhorší v Evropské unii, může podle ekonomky Jany Matesové několik faktorů. „V Česku jde o výsledek bezbřehého utrácení v době pandemie, kdy vláda ve druhé polovině roku 2020 a v celém následujícím roce rozdávala ve velkém peníze, které šly do spotřeby. Lidé měli peníze, ale neměli je za co utratit. Ekonomika byla zasažená lockdowny a šla celkově dolů, příjmy domácností ale ne,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Ekonomka Jana Matesová | Foto: Deník/Michal Bílek

Dalším důvodem je fakt, že vlády v postkomunistických zemích nenašly dost odvahy a schopností hlídat jednání velkých hráčů mezi výrobci a prodejci, aby své síly nezneužívali na úkor zákazníků a menší konkurence.

„Země za bývalou železnou oponou také donedávna zůstaly v průměru více odkázané na dovoz ruských surovin než ostatní státy EU. Česká ekonomika je navíc víc než jiné v Unii závislá na průmyslu, který je více energeticky náročný než služby,“ doplňuje Jana Matesová.

Co stálo před dvěma lety deset tisíc, dnes stojí třináct

Inflace je podle ní největší zlo současnosti. „Vůbec nechápu, proč je pokles pod deset procent oslavován. Jde pořád o vysokou hodnotu. Navíc každý, kdo rozumí statistice, ví, že loni v červnu byl vysoký inflační základ. K tehdejším 17,5 procenta nyní přidáváme 9,7 procenta. To, za co domácnosti před dvěma roky zaplatily deset tisíc korun, nyní stojí skoro třináct,“ uvádí.

Zmiňuje také neschopnost státu, respektive k tomu určených institucí, účinně regulovat ceny energií, jak ukázal případ Bohemia Energy. „Základní ekonomická poučka říká, že všechna síťová odvětví od výroby až po konečného spotřebitele musí být státem regulována, neboť trh sám to neumí. Je nepředstavitelné, aby centrální banka dovolila komerčním bankám poskytovat úvěry, aniž by měly dostatek zdrojů. Nemohou mít znatelný nepoměr mezi počtem držitelů krátkodobých vkladů a vlastními prostředky, které jsou velmi rychle schopny stáhnout z investic a vyplácet. To je nemyslitelné a Česká národní banka to přísně sleduje. V případě energetického trhu to Energetický regulační úřadu (ERÚ) úplně ignoroval,“ vysvětluje.

Fixovat ceny u výrobce by bylo chybné

Zároveň je přesvědčená, že Fialova vláda postupovala správně, když čekala na celoevropské řešení zastropování cen energií. Neměla je zafixovat u výrobce, nikoli distributorů, jak tvrdí opozice?

„Než plyn nebo elektřina dojde od výrobce ke spotřebiteli, jde přes distributory. A když Eurostat na jaře přišel s informací, že Česko má nejdražší a nejrychleji rostoucí ceny energií, potvrdilo se to, co jsme zažili v případě Bohemia Energy i dalších distribučních firem. Totiž že ERÚ distributory evidentně není schopen účinně regulovat, nemá sílu je krotit. Kdyby vláda zastropovala ceny u výrobců, distributoři by na ně pravděpodobně nasadili tak vysoké marže, že by vláda musela stanovit další stropy a dotovat dvakrát, na začátku i konci řetězce. Klidně by se tak mohlo stát, že by to Českou republiku vyšlo výrazně dráž. Argument opozice by tedy byl správný, ale jen v případě, že by distribuční trh s energiemi byl dobře regulován, což není,“ míní Matesová.

