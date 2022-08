„Bavili jsme se o nastavení úsporného tarifu, o tom, co už vláda udělala, i o tom, co je možné udělat v budoucnosti. Budeme se snažit iniciovat nějaké evropské společné řešení, které by samozřejmě bylo nejúčinnější. Začátkem příštího týdne o tom budu mluvit s (německým) kancléřem (Olafem) Scholzem při jeho návštěvě v Praze a samozřejmě s dalšími představiteli evropských států," popsal FIala.

Zmrazené platy se od září zvýší i lidem ve státní službě. Porostou o 10 procent

Očekává, že s podněty k řešení situace přijdou experti na dnešním večerním jednání Národní ekonomické rady vlády. „Musíme hledat cesty k tomu, jak si s tím rychle poradit, aby naše firmy a domácnosti dokázaly situaci zvládnout," dodal.

Zeman a Fiala si podle premiéra také vzájemně potvrdili, že mezi vládou a prezidentem panuje shoda na základním směřování a postojích zahraniční politiky - včetně podpory Ukrajiny a odsouzení ruské agrese.

Ohledně Mlejnka, který čelí kritice kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupční kauze Dozimetr, Zeman podle Fialy respektuje pozici vlády. "Vyslechl si moji informaci i důvody, proč se vláda rozhodla, že neshledala důvody pro odvolání," řekl premiér.

„Velmi okrajově jsme se bavili o prezidentské volbě. Nebylo to ve směru, že by pan prezident někoho přímo označil jako svého kandidáta nebo favorita," doplnil Fiala. Zemanovi skončí druhý prezidentský mandát na začátku března.

Ceny plynu a elektřiny od začátku invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent

Zeman s Fialou se v Lánech naposledy sešli koncem června. Prezident tehdy předsedovi vlády oznámil, že jmenuje ministrem školství poslance STAN a ústavního právníka Vladimíra Balaše. Hovořili také o vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Prezident na posledním jednání vyjádřil plnou podporu rozhodnutí evropských státníků, kteří udělili Ukrajině status kandidátské země Evropské unie.

Zeman se dnes zúčastnil také setkání s českými velvyslanci na Pražském hradě. V pondělí přijal dubajskou princeznu šajchu Latífu, jednu z dcer dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma. Mluvil s ní mimo jiné o případné návštěvě prezidenta Spojených arabských emirátů v ČR.