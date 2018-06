Ceny léků stát stanovil špatně, rozhodl soud. Jsou nutná nová pravidla

Ten rozsudek může překopat celý systém, podle kterého se v Česku doposud určovaly ceny léků. Městský soud v Praze letos na jaře rozhodl, že stát určil cenu některých přípravků naprosto nesprávným, nejasným a nezákonným postupem. Šlo konkrétně o pět medikamentů, které užívají pacienti s cukrovkou.

Soud tak dal zapravdu společnosti Sanofi-Aventis Deutschland, která se na něj kvůli svým pochybnostem obrátila. Důvodů měla dokonce několik: lékový ústav například nedokázal důvěryhodně doložit, na základě čeho vlastně maximální cenu stanovil. Při výpočtu navíc vycházel z údajů, kolik dávají za stejná léčiva v Řecku. V tomto středomořském státě se přitom tyto medikamenty vůbec neprodávaly.

Stát podle soudkyně Evy Pechové udělal chybu – rozhodoval na základě neobjektivních a neověřitelných kritérií. „Porušil tím také princip předvídatelnosti správních rozhodnutí,“ stojí v rozsudku. Cenu proto musí lékový ústav přezkoumat znovu.

Jenomže podle některých odborníků by nemělo zůstat jen u těchto pěti medikamentů na cukrovku. Rozsudek by měl mít dopad i na další řízení o cenách léků. Stejné postupy totiž používal ústav i v jiných případech.

To ostatně připouští i samotný lékový ústav. „Pokud jde o zakládání podkladů do spisů správních řízení, tak rozhodovací praxe ústavu už byla upravená,“ uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Monika Knobová. Změní se zřejmě i způsob, jakým budou úředníci rozhodovat o cenách. „Případná změna praxe se ale bude týkat jen nových správních řízení,“ upřesnila Knobová.

Je potřeba to překopat

O přechodu na jiný systém mluví i vedení resortu zdravotnictví. Podle mluvčí Gabriely Štěpanyové potřebují současná pravidla skutečně překopat. Problémem už se proto začala zabývat pracovní skupina, kterou ministerstvo za tímto účelem zřídilo. „Cílem je navrhnout celkovou úpravu legislativy v této oblasti,“ řekla Štěpanyová.

První závěry by podle ní mělo ministerstvo představit už na podzim tohoto roku. Změnou přitom zřejmě projdou i napadené výpočty cen léků. Přesto se chce ministerstvo proti rozsudku ještě bránit – podá kasační stížnost.

Sjednotit evropský trh

Podle experta na zdravotní právo Ondřeje Dostála by si ale mělo ministerstvo s novými pravidly pospíšit. Současný systém totiž podle něj představuje obrovské riziko, že nezůstane jen u žalob na postup úředníků. Výrobci či dodavatelé léků si mohou časem říct také o náhrady škody, které jim kvůli chybám úřadů vznikly. Ty přitom mohou být stamilionové. „Stanovení regulované ceny je obecně zásahem do práva na podnikání dodavatelů léků. Pokud je cena stanovena špatně a protiprávně, tak dodavateli vznikne škoda,“ připomíná Dostál.

Vůbec nejjednodušší by proto podle něj bylo evropský trh s léky sjednotit. „Bylo by lepší překonat roztříštěnost národních trhů, což by přispělo k vyrovnání cen i k jejich celkovému poklesu – a to díky efektivnímu fungování velkého celoevropského trhu,“ domnívá se expert. Lidé i pojišťovny by totiž nakupovali hlavně tam, kde jsou medikamenty nejlevnější. Dražším dodavatelům by tak nezbývalo nic jiného, než se těmto nízkým cenám přizpůsobit.

Jak se určuje cena pilulek

* Maximální cenu léku určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to ve správním řízení.



* Cenu stanoví tak, že zprůměruje 3 nejnižší ceny ve 3 zemích „referenčního koše“ (což jsou všechny země EU kromě Bulharska, ČR, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Kypru a Malty). Lék ovšem musí být v těchto zemích na trhu.