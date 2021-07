Město Jeseník revitalizuje dva bytové domy v ulici U Kasáren, takzvané Kachlíkáče. Součástí prací je opětovné zateplení budov. Ceny polystyrenu však šly o sedmdesát procent nahoru.

„Výrobci a dodavatelé materiálu jsou schopni garantovat ceny někdy měsíc, někdy jen týden. My se snažíme procesy maximálně urychlovat. Vybrat zhotovitele, rychle podepsat smlouvu, předat staveniště, aby nenastalo prodlení a zhotovitel měl garantovanou cenu za dodávku materiálu. Zatím zhotovitelé garantované ceny drží. Je to i jejich obchodní politika, aby si zajistili cenu materiálu alespoň na dobu dvou, tří měsíců,“ řekl vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Starosta Zábřehu František John uvedl, že případné zvýšení cen materiálů by se projevilo už v soutěžích na veřejné zakázky.

„Když už máme uzavřený kontrakt a někdo by přišel s požadavkem na zvýšení ceny, to už je jeho riziko. Spíše jsme se setkali s nedostatkem materiálu a prodloužení lhůt. Často to jde ruku v ruce. Zdržení asi o čtrnáct dní nastalo u střechy domova pro matky s dětmi. Neměli krytinu,“ řekl.

Řetězová reakce

Že jsou rostoucí ceny a prodlužování dodacích lhůt spojené problémy, potvrdil i jednatel Stavitelství Knotek. Zpoždění v dodávkách jednotlivých komponentů mohou zpozdit celé dílo.

„Je to řetězová reakce. Když máte práce načasované, harmonogram se vám sype. S tím bojují asi všichni, podle mě se tomu nelze úplně vyhnout,“ poznamenal Vladimír Knotek.

Co za zdražováním stojí?

Za zdražováním stavebního materiálu stojí celý soubor příčin. V první řadě jde o problémy s výrobou a dopravou v souvislosti s uzavíráním hranic a koronavirovými omezeními v různých částech světa. Plastová okna zdražují mimo jiné kvůli enormnímu zájmu o sklo vyvolaném třeba potřebou ampulí na vakcíny. Ceny dřeva letí nahoru kvůli velké poptávce v Americe. Situace ve stavebnictví tak připomíná plavbu na rozbouřeném moři.

„Při naceňování krátkodobých akcí je situace snadnější. Když budete zateplovat fasádu, víte, že na to máte měsíc, uzavřete smlouvu těsně předtím, nakoupíte materiál. Mnohem složitější je naceňovat stavbu, která běží dlouho, třeba rok. Cokoli predikovat je teď hrozně těžké,“ podotkl Vladimír Knotek.

Město Jeseník nyní nezvažuje, že by kvůli růstu cen stavebních materiálů omezilo plánované investiční akce. Na revitalizaci Kachlíkáčů zastupitelé vyčlenili 33 milionů korun, vítězná firma se zavázala práce zhotovit za 27,3 milionu.

„Výběrové řízení srazilo cenu o patnáct procent dolů na přijatelnou hodnotu. Dáváme si větší rezervy, ale zatím to naše plány zásadně neovlivňuje,“ řekl Jiří Uher.

Starosta Zábřehu nevylučuje, že by město některou z investic odložilo na dobu, kdy bude levněji.

„Dřív, než by se projevila vysoká cena materiálu, tak se situace projeví v tom, že se do výběrového řízení nikdo nepřihlásí. Většinou soutěžíme přes zimu, abychom teď už měli zakázky zadané. V tuto dobu je nejhorší soutěžit,“ poznamenal František John.