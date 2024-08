V Česku je v průměru třeba 13,3 hrubých ročních mezd na pořízení vlastního nového bytu. To je nejvíce z celé Evropy.

V Česku je v průměru třeba 13,3 hrubých ročních mezd na pořízení vlastního nového bytu. To je nejvíce z celé Evropy. Praha je zároveň v tomto ukazateli druhou nejméně dostupnou evropskou metropolí po nizozemském Amsterodamu. Vyplývá to z dat Property Indexu technologicko-poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici.

„Česko se předloni umístilo nejhůře, loni nás přeskočilo Slovensko a skončili jsme předposlední, nyní jsme opět nejhorší z celé Evropy. Dostupnost vlastního bydlení v Česku tak zůstává nadále špatná a zatím to nevypadá na změnu,“ řekl Miroslav Linhart, vedoucí partner v oddělení finančního poradenství Deloitte. Zlepšit dostupnost podle něj může například výstavba nových domů a bytů, zjednodušení stavebních předpisů a povolení či dostupnost hypoték.

Praha zůstává druhou nejméně dostupnou metropolí, přestože na nový byt v ní je podle Deloitte potřeba méně hrubých ročních mezd než loni. Zatímco v roce 2023 to bylo 14,3 ročních hrubých mezd, letos to je 13,5. Také v Amsterodamu počet ročních hrubých mezd pro pořízení bydlení klesl, nyní tam člověk musí v průměru ušetřit 15,1 ročních platů. Loni to bylo 15,8.

V poměru k místním platům jsou nejdostupnějšími státy - co se pořízení nového bydlení týče - Dánsko, Norsko, Itálie a Rumunsko. Mezi nejvíce dostupná města Evropy pak patří Řím a Oslo. Tamním obyvatelům stačí na pořízení bydlení méně než osminásobek průměrné hrubé roční mzdy. Za nimi následují Záhřeb, Varšava, Kodaň a Lublaň.

Průměrná cena? 104 tisíc za metr čtvereční

V Česku průměrná cena nových bytů meziročně rostla o více než devět procent na 4112 eur (104 tisíc Kč) za metr čtvereční. Nejdražší nové byty jsou z měřených států v Izraeli, kde metr čtvereční stojí v průměru 5439 eur (137 600 Kč) a v Rakousku. Na druhém konci cenové škály se nachází Bosna a Hercegovina, která zaznamenala nejnižší průměrnou cenu nových bytů ve výši 1315 eur (33 300 Kč) za metr čtvereční. Následuje Řecko a Rumunsko.

Hypotéky v ČR jsou podle společnosti Deloitte páté nejvyšší v Evropě. Nejvyšší hypoteční sazby má Polsko, nejnižší Bulharsko. V počtu dokončených nových bytů je ČR desáté z 20 sledovaných zemí. Nejvíce se staví v Irsku, nejméně v Bosně a Hercegovině.

V nájemném bydlení je Praha na 24. příčce z necelých 60 sledovaných velkých evropských měst. Průměrné měsíční nájemné v novém bytě v hlavním městě ČR se podle dat Deloitte meziročně zvýšilo z 14,4 eura (364 Kč) na 15,9 eura (402 Kč) za metr čtvereční. Nejdražšími evropskými městy pro nájemníky jsou vnitřní Londýn, kde pronájem metru čtverečního stojí 33,8 eura (855 Kč) měsíčně. Po něm následuje Dublin, Paříž a Barcelona. Na opačném konci žebříčku jsou města v Řecku, Bulharsku, Itálii a Rumunsku.