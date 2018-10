Ceny nových bytů v Praze dále rostly, metr stojí v průměru skoro 95 tisíc korun

Růst cen nových bytů na pražském rezidenčním trhu neskončil ani o letních prázdninách, průměrná cena nových bytů v nabídkách developerů od začátku roku vzrostla už o 11 procent na 94 894 korun za metr čtvereční. Naopak rozloha průměrného nabízeného bytu se opět o něco zmenšila a dosahuje 64,43 metru čtverečního. Za něj musí zájemce zaplatit 6,1 milionu korun. Ještě na začátku roku by za stejný byt zaplatil 5,5 milionu korun.

„Na začátku letošního roku dosahovala průměrná cena nových bytů v nabídkách pražských developerů 85 653 korun za metr čtvereční. O čtvrt roku později průměrná cena vzrostla na 91 897 korun za metr čtvereční a v polovině roku se zvedla na 92 917 korun za metr čtvereční. Nyní jsme se dostali už na průměrných 94 894 korun za metr čtvereční,“ shrnuje hlavní výsledky analýzy generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

Nejvyšší ceny zůstávají tradičně v nejužším centru, kde cena za metr čtvereční významně překračuje stotisícovou hranici. „Konkrétně v Praze 1 se nové byty nabízí za průměrných 175 968 korun za metr čtvereční a Praze 2 za 169 033 korun za metr čtvereční. V obou těchto lokalitách došlo oproti předchozímu čtvrtletí k nárůstu o několik tisíc," přibližuje nabídkové ceny ve vybraných městských částech Korec.

Na okrajích Prahy levněji

Ceny se nad stotisícovou hranici dostaly také v Praze 8 (106 081 Kč/m2), Praze 6 (100 580 Kč/m2) a Praze 5 (100 049 Kč/m2). Šestka a pětka stotisícovou hranici překonaly vůbec poprvé,“ dodává. Tyto ceny přitom nezahrnují příplatky za sklep a garážová či parkovací stání, které developeři často kvůli optickému snížení ceny evidují zvlášť.

Naopak cenově nejdostupnější byty jsou v okrajovějších částech Praha 10 (78 486 Kč/m2), Praha 9 (86 862 Kč/m2), Praha 12 (88 651 Kč/m2) a Praha 4 (89 339 Kč/m2). I zde však, s výjimkou Prahy 10, ceny v porovnání s předchozím čtvrtletím výrazně vzrostly.

Cenový růst sice v minulých měsících o něco polevil, v absolutních číslech přesto nové byty stále zdražují o stovky tisíc korun. „Růst cen způsobuje extrémní nedostatek nových bytů na trhu, který bude bohužel přetrvávat i v příštích měsících. Dá se sice očekávat, že kvůli nesystémovým zásahům centrálních bankéřů do hypotečního trhu, kdy od října platí další zpřísnění pro poskytování hypoték, dojde k mírnému snížení poptávky po vlastním bydlení. Situace se tím ale příliš nevyřeší. Vždyť nyní připadají na jeden byt dva i více zájemců,“ říká Korec.

Otálet je zbytečné

Podle něj by mohly nové byty v Praze do konce roku zdražit o několik dalších procent. „Spoléhat na to, že budou nové byty na konci roku levnější, nelze. Ceny neklesnou, spíše naopak se ještě o něco zvýší. Byť nejspíš půjde o nárůst v jednotkách procent, v cenovém vyčíslení to může znamenat až stovky tisíc korun. Otálet s koupí nového bytu je proto zbytečné a k úsporám nepovede,“ tvrdí Korec.

Z nedávno zveřejněné statistiky Ekospolu vyplynulo, že se v Praze během třetího čtvrtletí letošního roku prodalo nejméně bytů za posledních šest let - celkem jen 1035 nových bytů za 6,43 miliardy korun. Z hlediska počtu jde o meziroční pokles o 17,4 procenta.