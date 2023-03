Už více než měsíc platí část šestého sankčního balíčku Evropské unie namířeného proti Rusku. Po surové ropě, s výjimkou ropovodu Družba, přestaly členské státy včetně Česka dovážet ropné produkty včetně motorové nafty. Cílem je co nejvíce oslabit ekonomiku Ruska vedoucí agresivní válku na Ukrajině. Krizový scénář nedostatku paliv se nenaplnil. Naopak. Evropa se dokázala od zdrojů z východní země odstřihnout. Ceny pohonných hmot jsou dokonce nižší než před vypuknutím války. Vše se ale může rychle otočit.

Jan Polívka, od roku 2014 generální ředitel společnosti CCS. | Foto: se svolením Jana Polívky

„Pokud by konflikt na Ukrajině dále eskaloval, cena ropy by pravděpodobně opět vystřelila nahoru,“ říká v rozhovoru pro Deník ředitel společnost CCS, jež poskytuje tankovací karty a monitoruje ceny pohonných hmot, Jan Polívka.

Čím se v Česku projevilo embargo na dovoz ruských ropných produktů?

Myslím si, že dopad na dodávky pohonných hmot a jejich ceny byl v tomto případě omezený. Evropské země včetně České republiky se na to už několik měsíců připravovaly a naftou se předzásobily. Zároveň docházelo k rozšiřování portfolia dodavatelů nafty z jiných destinací, protože možnost navýšení kapacit evropských rafinerií je omezená. Pomohlo nám také, že odebíráme naftu z rafinérií, které jsou napojené na ropovod Družba, jehož se sankce netýkají.

Jsou dodávky motorové nafty pokryté? Hrozí v Česku nedostatek paliv?

Podle našich aktuálních informací je u motorové nafty situace stabilní a na českém trhu je pohonných hmot dostatek. Zásoby ropy i produkce paliv jsou na úrovni dostatečné k pokrytí současné poptávky.

Dá se situace srovnat s tou před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu?

Když loni začala válka na Ukrajině, panovala na trhu obrovská nejistota. Ani tehdy jsme nedostatek pohonných hmot nezaznamenali a nemyslím si, že by k tomu mohlo dojít během letošního roku. Pokud tedy nedojde k výrazné eskalaci konfliktu, nepředpokládám zásadní nedostatek pohonných hmot na českém trhu.

V posledních týdnech paliva zlevňují. Je to důsledek i toho, že Evropa už není na Rusku a jeho zdrojích závislá?

Určitě ano, nicméně ceny pohonných hmot ovlivňuje řada dalších faktorů. Jedním z nejdůležitějších je samozřejmě cena ropy na burze, která klesla pod 90 dolarů za barel. Dalším pozitivním faktorem je koruna nadále silná vůči euru a dolaru. Zároveň nám pomáhá teplejší zima a související slabší poptávka po topné naftě, což také napomáhá zlevňovat pohonné hmoty. Nafta ale zlevňuje rychlejším tempem díky mohutnému předzásobení Evropy před začátkem platnosti embarga na dovoz ruských ropných produktů.

Jaký bude další vývoj cen paliv? Hrozí výrazné zdražování?

Pokud jde o ceny pohonných hmot, nemám křišťálovou kouli, protože faktory jako směnné kurzy se velmi těžko předpovídají. Jestliže by ale konflikt na Ukrajině eskaloval, cena ropy by pravděpodobně opět vystřelila nahoru. Ale myslím, že ne v takové míře, jakou jsme viděli při prvotním šoku na začátku války. Tehdy byl kontext velmi odlišný. Cena ropy i kurz koruny vůči dolaru byly po zahájení invaze na extrémních úrovních.

Hrozí i ceny atakující loňské rekordy – tedy téměř padesát korun za litr?

Vzhledem k pokračujícímu válečnému konfliktu na Ukrajině, který představuje stále značnou nejistotu na světových trzích, je velmi obtížné předvídat, co se stane během tohoto roku. Myslím si, že nic není nemožné. Může opět dojít k nějaké nepředvídatelné události, která by mohla cenu ropy vyhnat až ke 130 dolarům za barel. Pokud by se tak stalo, trh s pohonnými hmotami a dodavatelské řetězce by musely reagovat. Dlouhodobější výhled je tak podle mě stále značně nejistý.

Proč dochází k rozdílům v cenách v jednotlivých krajích České republiky?

Důvodů, proč se ceny mohou v jednotlivých lokalitách lišit, je více, ale nejvyšší ceny jsou obvykle na čerpacích stanicích podél dálnic a hlavních silnic nebo v blízkosti hraničních přechodů. Podle našeho aktuálního CCS indexu cen pohonných hmot je nejlevnější benzin momentálně v Ústeckém kraji. Litr tam stojí v průměru 36,88 koruny. Za naftu se platí nejméně ve Zlínském kraji, a to průměrně 35,41 koruny. Naopak nejdražší pohonné hmoty nabízejí čerpací stanice v Praze. Benzin je v hlavním městě v průměru za 38,64 korun za litr, nafta za 38,20 korun za litr.

Projevila se současná drahota způsobená inflací na prodeji paliv?

Zaměřujeme se primárně na řízení firemních vozových flotil, jako jsou manažerské a zaměstnanecké vozy. Zde vidíme, že se firmy snaží maximálně optimalizovat jejich provoz. Právě minimalizace administrace a maximalizace kontroly je hlavní přidaná hodnota našich služeb. To je jeden z důvodů, proč jsou například technologie, jako je GPS sledování vozidel, v současné době velice žádané. Průměrná úspora paliv po zavedení GPS monitoringu byla u vzorku třiceti tisíc firem, které máme v portfoliu, v prvním roce patnáct procent. Zároveň tato služba nabízí i pokročilé funkce jako sledování, jak řidič jezdí, což také napomáhá optimalizovat cesty a náklady.

Využívají řidiči kvůli úsporám více tankovací karty?

Tankovací karty dnes mají multifunkční možnosti, lze s nimi zaplatit nejen pohonné hmoty, včetně dobíjení elektromobilů, ale také dálniční známky, mýto, parkování, myčku či některé služby v autoservisech. To vše bezhotovostně a dnes také mobilem, tedy i bezpečněji, protože řidiči s sebou nemusí vozit hotovost. Největší úspory ale přicházejí, když naši zákazníci kombinují tankovací karty s telematikou. Dnes využívá naše řešení asi 80 tisíc osobních automobilů a my tak máme dlouhodobě ověřená data, že s instalací telematiky klesá průměrná spotřeba o 15 procent.