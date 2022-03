Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ministerstvo financí do čtvrtečních 12:00 požaduje od čerpacích stanic kompletní hlášení o průměrných prodejních cenách paliv od 15. února do 15. března včetně. Zjišťování výše marží čerpacích stanic je jedním z nástrojů vlády proti rekordním cenám pohonných hmot, které se začaly zvyšovat po ruské invazi na Ukrajinu 24. února.