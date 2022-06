Desítka za 11? Ceny piva jdou nahoru, lahvové ale před drahotou zachraňují slevy

I pivaři dnes otáčejí každou korunu. Rekordní inflace začíná dopadat i na cenu pěnivého moku. Nezdražuje jen to točené, ale i lahvové. Lidé proto čím dál více nakupují ve slevách. A ušetří. Vyplývá to z aktuální statistiky slev společnosti České distribuční, která je největším distributorem akčních letáků v tuzemsku. „Obchodníci jsou si vědomi, že pivo je v Česku opravdu oblíbeným nápojem, a tak jej zařazují do svých akčních nabídek s průměrnou slevou 28 procent,“ říká obchodní ředitel firmy Jaroslav Staněk.

Rekordní inflace začíná dopadat i na cenu pěnivého moku | Foto: Profimedia