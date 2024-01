Vyšší daň. Takový je hlavní důvod, kterým majitelé a provozovatelé českých a moravských hospod vysvětlují další zdražování piva. Někde tak už lidé za půl litru plzně zaplatí i 79 korun. Stále ale lze nalézt hospody, kde si ji zákazníci vychutnají za méně než padesát korun. Ceny a důvody jejich výše zjišťovali reportéři v dalším díle Pilsner Urquell Indexu Deníku.

V restauraci Neptun v Liberci stálo pivo na podzim 58 korun. Teď v lednu 64. „Jediný důvod je zvýšená sazba daně z přidané hodnoty z 10 % na současných 21 %. Takže navýšení ceny je z vládního rozhodnutí, my jako restauratéři z toho nemáme nic a vše obratem posíláme státu. Odskáče to koncový zákazník, pro kterého se stáváme stále dražšími a nedostupnějšími. Tím pohostinství v České republice začne opět upadat,“ varoval provozní podniku Petr Jandura.

Ve Sport Café v Hradci Králové se navýšení na 63 korun kvůli dani rozhodli využít i na další účely. „Cenu piva jsme zvedli o sedm korun, což jsme avizovali už na podzim. Důvodem je zvýšení DPH a růst energií. Také jsme zvýšili platy našim zaměstnancům,“ popsal provozní Michal Kammel.

V českobudějovickém Grandhotelu Zvon zdražili už v závěru prosince o pět korun na 73 korun za 0,47 litru tankového Plzeňského Prazdroje. Podle ředitele Zdeňka Novotného to ovšem zákazníci vzali dobře. „Ze strany hostů jsme neměli žádné negativní reakce. Nesmíte ubrat na kvalitě,“ konstatoval.

Zatím si kvůli plzni nemusejí sahat hlouběji do peněženky zákazníci brněnské Pivnice U Čápa. Ale nevydrží jim to dlouho. „Teď máme ještě cenu čtyřiašedesát korun za hladinku plzně, ale zdražení je otázkou několika dnů. Pak se zvýší na osmašedesát korun za půllitr, před letní sezónou nejspíš nastane další zdražení, tam se to bude pohybovat kolem dvaasedmdesáti korun. Důvodem je vyšší sazba DPH, ne, že bychom zdražovali z vlastní vůle jen tak,“ řekl provozní Martin Řídký.

V necelý kilometr vzdálené restauraci Štatl sice pivo stojí 64 korun oproti podzimním 62 korunám, ale zdražili už dříve, ne na Nový rok kvůli vyšší dani. „Budeme uzavírat nové smlouvy na energie, zaměstnanci chtějí také více peněz, takže se nám postupně zvyšují náklady. Nějak teď ale rozdíl pokryjeme z našich zdrojů tak, abychom na současné ceny piva nesahali,“ vysvětlil provozní Pavel Podsedník. Do budoucna ale nevyloučil citlivé zdražení tak, aby podnik nepřišel o zákazníky.

Ne všude se zdražuje

Na podzimních 72 korunách nechávají cenu plzně v pražském podniku U Pinkasů. „Od 1. ledna nenavyšujeme cenu piva a v nejbližší době to neplánujeme. V loňském roce rostla cena piva pouze v závislosti na změně ceníku pivovaru. DPH je pouze jedním z faktorů, které ji ovlivňují,“ zdůraznil provozní František Novotný.

Na zákonech nabídky a poptávky se rozhodli částku za plzeň nechat v restauraci Slezska P.U.O.R. v Moravské Ostravě. „Cenu prozatím dál zachováváme na 61 korunách. Vyčkáváme a uvidíme, jak se bude chovat trh - kolik bude chodit lidí, co na to konkurence. První dva měsíce určitě nezdražíme,“ ujistil provozní Martin Košťál.