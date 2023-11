Ceny pohonných hmot v Česku už několikátý týden v řadě klesají, tempo ale zpomalilo. Nejprodávanější benzin Natural 95 od minulé středy zlevnil o 21 haléřů na průměrných 38,85 koruny za litr. Litr nafty se prodává v průměru za 39,41 koruny, což je o 14 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovaly. Podle analytiků by zlevňování mělo v následujícím týdnu pokračovat.

Čerpací stanice, ceny pohonných hmot. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Na cenách pohonných hmot se podle analytika XTB Jiřího Tylečka v posledním týdnu projevil pozitivní dopad stabilizace cen ropy a velkoobchodních cen paliv. Připomněl, že roli zároveň hrála i česká koruna, která zastavila v říjnu své oslabování.

V následujících dnech by podle analytiků mělo zlevňování pokračovat. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska by navíc mohlo ještě zrychlit, protože by se do cen postupně mohla promítat korekce na trhu s ropou. „Obavy z konfliktu na Blízkém východě totiž vystřídaly obavy a zdraví globální ekonomiky. V hlavních ekonomikách totiž oslabuje průmysl a vysoké úrokové sazby budou centrální banky držet asi po delší dobu. To by mohlo snížit poptávku po ropě,“ vysvětlil Lajsek.

Rovněž Tyleček očekává v příštím týdnu pokles cen, u nafty asi o 20 až 30 haléřů na litr, u benzinu pak ještě výraznější. Důvodem pomalejšího zlevňování nafty je podle Tylečka předpokládaný nárůst poptávky po topných olejích, které se vyrábí podobným procesem jako nafta. Zároveň však upozornil, že v poslední době je patrný nárůst marží rafinérií, což by mohlo oslabit i zlevnění benzinu. Stejný vývoj cen nafty očekává také šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. Upozornil, že nafta v Česku je ve srovnání s okolními zeměmi od jara druhá nejlevnější.

Nejlevněji natankují řidiči v Ústeckém kraji. Litr benzinu tam v průměru stojí 37,90 koruny, litr dieselu pak 38,78 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr nafty je v hlavním městě průměrně za 40,46 koruny, litr nafty za 40,87 koruny.

V meziročním srovnání jsou pohonné hmoty nyní výrazně levnější. Před rokem platili motoristé za benzin o 3,46 koruny více, za naftu o 7,61 koruny více.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 1. listopadu 2023 (v korunách za litr):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 38,85 39,41 Praha 40,46 40,87 Středočeský 39,46 39,92 Jihočeský 38,27 39,00 Plzeňský 38,96 39,51 Karlovarský 38,66 39,30 Ústecký 37,90 38,78 Liberecký 38,21 38,98 Královéhradecký 38,07 38,82 Pardubický 38,52 39,03 Vysočina 39,54 39,61 Jihomoravský 39,32 39,70 Olomoucký 39,48 39,89 Zlínský 38,44 38,97 Moravskoslezský 38,59 39,30

Zdroj: CCS