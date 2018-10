Ceny pohonných hmot jsou nejvyšší za čtyři roky. A nadále porostou

Ceny benzínu a nafty na českých čerpacích stanicích opět vzrostly. Litr Naturalu 95 se prodává průměrně za 33,61 koruny, diesel zdražil o 17 haléřů na 32,87 korun. Ačkoli jsou pohonné hmoty nejdražší od roku 2014, jejich cena v následujících týdnech ještě poroste.

Na vině současného vývoje je vývoj na trhu s naftou. Zatímco ještě před rokem stál barel ropy Brent 55 dolarů, v posledních dnech přesáhl hranici 85 dolarů. Ceny ropných derivátů reagují se zpožděním, ekonomové proto očekávají, že motoristé si v následujících týdnech ještě připlatí.

„Je pravděpodobné, že ropa bude zdražovat dále, a to minimálně do začátku listopadu. To totiž vstupují v platnost sankce USA namířené proti íránskému ropnému průmyslu,“ vysvětlil Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Benzín brzy za více než 35 korun

Podle něj však bude chtít americký prezident Donald Trump důsledek vlastních akcí před volbami do Kongresu mírnit. „Existuje tak nemalá šance, že Spojené státy uvolní část svých strategických rezerv a současně budou dále tlačit na Saúdskou Arábii, aby těžila více,“ domnívá se Kovanda.

Díky tomu by cena ropy nemusela prolomit psychologickou stodolarovou hranici, nad kterou se pohybovala naposledy před více než čtyřmi lety. Čeští řidiči se přesto musejí připravit na citelné zdražování. To ještě umocňuje kurz koruny, který vůči dolaru slábne. Podle Kovandy by se mohl litr Naturalu v nejbližších týdnech prodávat za více než 35 korun, nafta pak o korunu levněji.