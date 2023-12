Navzdory tomu, že od Nového roku mírně klesne daň z přidané hodnoty u potravin, nelze počítat s jejich zlevněním. Potravináři si totiž do ceny promítnou ceny energií. Odborníci se ale cenového šoku neobávají, s výjimkou výrazného zdražení točeného piva.

Jak se od ledna změní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny? To a mnoho jiného se dočtete v článku. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jak se od ledna kvůli zavedení vládního konsolidačního balíčku změní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny?

DPH u potravin klesne z 15 procent na 12 procent. Výrazný skok v dani naopak nastane u čepovaného piva v restauracích, které z dosavadní snížené sazby ve výši 10 procent vyskočí na základní sazbu 21 procent. Do této nejvyšší sazby DPH se nově přesunou také limonády a kojenecké vody.

S jakými změnami cen potravin by zákazníci měli počítat?

Logicky by při snížení daně měly ceny potravin klesnout. To se ale zřejmě nestane. Obchodníci tvrdí, že jim velcí dodavatelé potravin zaslali ceníky pro příští rok, v nichž budou ceny oproti dnešku vyšší o pět až deset procent.

Proč chtějí dodavatelé za potraviny zaplatit víc než dosud?

Potravináři uvádějí, že potřebují kompenzovat vysoké ceny za energie. „Potravinářská výroba obecně patří k energeticky velmi náročným,“ vysvětlila prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Podle ní by přitom ceny ani růst nemusely, kdyby řetězce trochu ubraly ze svých obchodních přirážek.

Kterých potravin se zvýšení cen může týkat nejvíce?

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že energeticky nejnáročnější bývá zpracování mléka a výroba mléčných výrobků. „Mléko se musí chladit, pasterizovat, spotřeba energie je tam hodně velká,“ konstatoval. Hodně energie protopí také pekárny, ty ale většinou využívají plyn, jehož cena nyní není tak vysoká. „Tam by se ceny nějak zásadně měnit neměly,“ očekává Prouza.

Jak velký cenový skok očekávají po Novém roce odborníci?

Analytik České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier žádné cenové zemětřesení zatím nečeká. „V regálech to v podstatě nepoznáme anebo uvidíme jen kosmetické změny,“ zmírnil obavy Maier.

Jedinou výjimkou podle něj bude skokový nárůst ceny točeného piva v restauracích. „Tam nastane šok,“ připustil. Hosté dražších hospod v Praze se tak podle něj budou muset smířit s tím, že jim za půllitr piva budou účtovat 70 korun. V menších městech ale nárůst ceny nebude zdaleka tak velký.

Kdo tedy za vyšší ceny potravin může?

Hledat viníka ve složité síti vztahů mezi dodavateli a odběrateli není snadné. „Určitě za to nemůžou zemědělci, těm je ta cena vlastně diktovaná, oni ji pasivně přijímají,“ konstatoval Maier.

Cenu na trhu určují ceny komodit na mezinárodních trzích, podobně jako je tomu u cen energií. „Znám data nákupních a prodejních cen, proto vnímám, že velký problém je právě někde v té linii potravinář – obchodník,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Mnozí zákazníci si stěžují, že potraviny jsou v Česku dražší než u sousedů, třeba v Německu nebo Polsku. Nemohly by být levnější?

Mohly. Podle Maiera jsou viníkem čeští politici, kteří zde nevytvořili dostatečně konkurenční prostředí. Pro větší konkurenci a tedy nižší ceny zde chybí kvalitní dálniční síť, brání jí i zdejší zbytečná byrokracie včetně zdlouhavého získávání stavebních povolení.

Proč v tuzemsku zřejmě nikdy nebudou potraviny tak levné jako v sousedních zemích?

I kdyby se politici skutečně snažili, nadále zůstane zdejší nevýhodou výrazně nižší počet zákazníků. „S Německem ani Polskem se nemůžeme srovnávat z hlediska velikosti trhu,“ připomněl Maier. I kdyby tedy vláda nastolila stejné podmínky pro podnikání, vždy bude pro firmy atraktivnější trh s 80 miliony spotřebiteli než zdejších „pouhých“ deset milionů.