„Ve veřejném prostoru se nyní hledá viník drahých potravin. Musíme se při pohledu na tržní sílu německých skupin Schwarz a REWE na našem trhu s potravinami ptát, do jaké míry mohou ovlivňovat ceny na pultech. Požádáme proto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřil případné zneužívání tržní síly těchto skupin,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Ceny potravin porostou dál, míní Svaz obchodu. Pokles přijde až na jaře

Rychle rostoucím nákladům podle něj čelí všechny články dodavatelsko-odběratelské vertikály. Zemědělci, potravináři i obchodníci mají ale různé manévrovací možnosti, jak promítnout tyto náklady do cen, za něž prodávají. „Komu a s jakou úspěšností se to daří, ukazují jednoznačně oficiální statistiky. U řady potravin, jako jsou cukr, drůbeží maso nebo jablka, zemědělci zvyšovali ceny nejpomaleji ze všech. Jednoznačně proto odmítám, že by čeští zemědělci zdražovali lidem potraviny,“ doplnil Doležal.

Ke zlepšení současné situace na trhu by podle zástupců komory mohla přispět novela zákona o cenách. „V mnoha případech nebyla vůle ze strany orgánů státní správy aplikovat zákon o cenách v praxi. Prodej za podnákladové či podnákupní ceny představuje pro české zemědělce obrovský problém, o kterém bychom se měli bavit a měli bychom jej konečně začít řešit,“ dodal prezident komory Doležal.

Agrární komora také upozornila, že novelizace zákona o významné tržní síle byla promarněnou příležitostí a zdůraznila, že nesouhlasí s výkladem podle nějž jsou, vzhledem k tržnímu podílu, naopak v závislém postavení řetězce vůči dodavatelům.