Výhodné nákupy. Čechům se vyplatí zajet do Polska, ušetří i čtvrtinu

Zajet si na nákup do zahraničí kvůli úsporám se nyní vyplatí. Tedy, hlavně do Polska, jak Deník zjistil. Zatímco velký nákup potravin pro osobu na měsíc, obsahující například mléko, rýži, vejce, sýr, kuřecí a hovězí maso, brambory i ovoce, v Česku přijde na 4784 korun, v polských obchodech ušetří český zákazník přes 1100 korun. Naopak v Německu nebo Rakousku by se mu nákup výrazně prodražil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prodejna Lidl, 1. února 2022 v polském Těšíně. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak je možné, že jsou v Polsku ceny tak nízké? Podle analytiků je důvodů řada. „Poláci mají z významných zemí v Evropské unii dlouhodobě prakticky nejlevnější potraviny,“ uvedl zemědělský analytik Petr Havel. Důvodem podle něj je, že se jedná o velký trh, a navíc zemědělce stát ve velkém podporuje. Dotace jim vyplácejí i vojvodství, která odpovídají českým krajům. O něčem takovém se tuzemským zemědělcům může jen zdát. Polští zemědělci mohou využívat také levnější technologie. Zbraň proti drahotě. Slevové akce lidem zlevňují nákupy až o třetinu Za samostatně hospodařící zemědělce navíc stát platí sociální pojištění. „I to je jeden z důvodů, proč to tam vychází levněji. Mají nižší pracovní náklady, proto jsou agrární velmocí,“ konstatoval analytik České zemědělské univerzity v Praze Tomáš Maier. Ani on se přitom netají tím, že nakupovat do Polska jezdí rád. Podle jeho zkušenosti mají tamější obchodní řetězce lepší a větší nabídku potravin. „Mám rád pivo, a když jeho sortiment srovnám s tím v českých supermarketech, jejich je mnohem širší,“ upozornil Maier. Velmi výhodný nákup Kromě dlouhodobých výhod nákupů v Polsku odborníci zmiňují i dvě aktuální. „Poláci počátkem roku snížili daň z přidané hodnoty u potravin z pěti procent na nulu, zatímco v Česku stále zůstává na patnácti procentech. Už v tom je velký rozdíl,“ připomněl Havel.

Významnou roli kromě toho hraje nynější kurz koruny k polskému zlotému. „Za koruny si můžeme vyměnit více zlotých, takže i kurz napomáhá tomu, že nákup v Polsku nás vyjde velice výhodně,“ pochvaluje si ekonom BHS Štěpán Křeček. Při srovnání se zahraničím vyjde typový nákup podle propočtů Deníku levněji kdekoli na východ od českých hranic, s výjimkou Slovenska. Pod tři tisíce korun by se zákazník při jeho pořizování hypoteticky dostal na výletě do Běloruska či Moldavska. Naopak nejvíce by si musel připlatit ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu.