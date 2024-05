Po předloňském skokovém zdražení některých potravin se trh zvolna vrací k normálu. Ve slevových akcích lidé najdou cukr, vejce i mouku. Roste ale cena brambor a jablek.

Většina obchodních řetězců v Česku celkem nenápadně nahrazuje papírové cenovky za elektronické | Foto: Shutterstock

Doba, kdy potraviny kvůli ruské válce na Ukrajině skokově zdražovaly, je již pryč. Potvrzují to čísla statistiků i průzkum společnosti Česká distribuční, která je největší distributor tištěných letáků v Česku a dceřinou společnosti Vltava Labe Media. Podle zjištění zlevnila především mouka.

Podle Českého statistického úřadu byly v březnu oproti stejnému měsíci minulého roku potraviny a nealkoholické nápoje levnější zhruba o šest procent.

Analýza České distribuční uvádí, že rekordmany ve zlevňování jsou i položky jako krystalový cukr či vejce, jež oproti loňsku zlevnily o pětinu. Kilogram pšeničné hladké mouky je oproti minulému roku levnější v průměru o 35 procent, tedy zhruba o sedm korun. Levnější jsou i některé mléčné výrobky.

Akční letáky ušetří peníze

Ze třinácti zkoumaných položek jich oproti loňskému roku zdražilo pouze pět, především jablka a brambory. „V každém případě se vyplatí sledovat akční letáky, které mohou domácnostem ušetřit až čtvrtinu výdajů za nákup základních potravin,“ uvedl Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Proč klesla především cena vajec, cukru, mouky anebo mléčných výrobků? „Je to přesně to, co nejvíc zdražilo v roce 2022. Trh se choval naprosto divoce a iracionálně a teď se to vrací nějakým způsobem do normálu,“ vysvětlil analytik České zemědělské univerzity Tomáš Maier.

Před dvěma lety skokově rostla cena některých potravinářských produktů následkem skokového zdražení elektřiny a plynu. „Třeba u vajec a cukru ale byly nárůsty cen bezprecedentní a racionálně neodůvodněné,“ míní Maier.

Naopak na rostoucí ceně jablek či brambor se podle něj podepisuje horší úroda. „Jsou to produkty s minimální přidanou hodnotou, proto je zde vliv úrody mnohem vyšší než třeba u cukru nebo mouky,“ vysvětlil.

Pekárny se dávají dohromady

Návrat cen k normálu potvrzuje rovněž výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. „Situace v letošním roce i v druhé polovině loňského roku byla výrazně lepší než v roce 2022, kdy naprostá většina pekáren skončila ve ztrátě. V tuhle chvíli už se nám daří ztráty zahlazovat a pekárny jsou schopny pomalu začít přemýšlet o investicích,“ pochvaluje si Hlavatý.

Velkoobchodní cena mouky podle něj za uplynulých 12 měsíců klesla asi o pětinu. „Očekáváme, že se cena zastaví, nečekáme další razantní poklesy. Dostáváme se ke standardní situaci jako byla před ukrajinskou krizí,“ dodal.

Stále platí, že lidé mohou dost ušetřit díky slevovým letákům. I proto jsou u zákazníků oblíbené, zejména u starší generace. Zda je budou mít k dispozici také nadále, ovšem není jisté. Ministerstvo životního prostředí plánuje zpoplatnit jejich tisk částkou 2500 až 3500 korun za každou tunu.

Tiskaři se obávají, že zvýšené náklady obchodníci přenesou do cen a tím na zákazníky. Nakupované zboží by se jim v tom případě tedy ještě prodražilo.