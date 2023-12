Jak se mění před Vánocemi ceny potravin? Lidé víc pečou, po vajíčkách je proto větší poptávka, což zvyšuje tlak na jejich cenu. Naopak brambory mírně zlevnily, podle znalců jde ale jen o dočasný výkyv. Za pár měsíců zřejmě opět podraží. Lidé zatím mohou na jídle výrazně ušetřit díky slevovým letákům, jejich budoucnost ale ohrožuje chystaný zákon.

Mnozí spotřebitelé se obávají, jak s cenami potravin zamíchá úprava ceníků potravinářských firem a nastavení obchodní přirážky ze strany řetězců. Tyto změny mohou totiž způsobit, že cena potravin po Novém roce poroste. A to navzdory tomu, že se u nich sníží daň z přidané hodnoty z dosavadních 15 na 12 procent. Podle statistiků ale některé potraviny zdražují už teď.

Nejnovější dostupná data pocházejí z října. Oproti předchozímu měsíci nejvíce podražila vejce, a sice o 10,8 procenta. O 5,8 procenta zdražilo mléko. Cena vepřového masa a másla stoupla o pět procent, mírně podražilo rovněž ovoce. Naopak o 5,4 procenta zlevnily brambory.

Agrární analytik Petr Havel připomněl, že v období od dubna do září ceny potravin stále trochu klesaly. „Nebylo to nic dramatického, ale bylo to celkem dlouho, takže bylo zřejmé, že se pokles někdy zastaví. U řady komodit se to stalo nyní,“ uvedl Havel.

Kupříkladu u vajec se na aktuálním růstu ceny podle něj mohla projevit větší poptávka spotřebitelů. „Před Vánoci více pečou a také dělají bramborové saláty,“ konstatoval Havel. Současně se v zimním období obvykle snižuje nabídka vajec, neboť jich slepice snášejí méně.

Kupříkladu u vepřového masa se ale Havel dalšího růstu ceny příliš neobává. Řada konzumentů se podle něj snaží žít zdravěji a rovněž při snaze šetřit jako jednu z prvních potravin lidé nahrazují vepřové kupříkladu stále populárnějším drůbežím masem. „Kromě toho se postupně do cen masa začne promítat pokles cen krmných směsí,“ připomněl. Tyto směsi se vyrábějí z obilovin, a jejich ceny rovněž v nedávné minulosti klesly.

Naopak zlevnění brambor bude podle analytika pouze krátkodobé. Sklízejí se totiž až jako jedna z posledních plodin na podzim, takže nyní jich je na trhu dostatek. Později se ale do jejich ceny promítnou náklady na jejich skladování, navíc v celoevropském měřítku není jejich zásoba příliš velká. „Kdo je chce nakoupit, ať to udělá brzo,“ doporučil Havel. Očekává, že zhruba v únoru jejich ceny porostou. „A nebude to jen o jednotky procent,“ varoval.

Úspora díky slevovým letákům

Ještě více lidé ušetří, když sledují oblíbené slevové akce inzerované v letácích. Potvrzuje to i monitoring situace na trhu, který provádí společnost Česká distribuční, dceřiná společnost vydavatelství Vltava Labe Media. „Akční ceny většiny sledovaných položek klesají,“ řekl Jaroslav Staněk z České distribuční, která je největším tuzemským distributorem tištěných letáků.

„Nejvíce je to znát u brambor, vajec, mouky nebo vepřové pečeně,“ poznamenal s tím, že domácnosti mohou tímto způsobem ušetřit za nákup základních potravin až třetinu výdajů.

Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou distribuční čtou tištěné letáky alespoň občas dvě třetiny českých spotřebitelů. Pravidelně je jako zdroj informací o nabídkách obchodníků využívá čtvrtina Čechů, tedy více než jakékoli jiné formy oslovení zákazníků. Lidé tyto letáky často považují za nejpřehlednější a rovněž nejdůvěryhodnější zdroj těchto informací.

Nyní jim však hrozí, že o tuto cestu k informacím o slevách přijdou. Ministerstvo životního prostředí totiž chystá novelu zákona o odpadech, která počítá s jejich zpoplatněním. Za vyhozené tiskoviny a letáky chce od tiskáren vybírat poplatek. Úředníci navrhují, aby výrobci letáků platili až tři tisíce korun za tunu.

Tiskárny proto upozorňují, že objem slevových letáků klesne a s tím i dostupnost informací o slevách, což zasáhne hlavně seniory, samoživitele či jiné sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel.