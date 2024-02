I v letošním roce si vlastníci aut připlatí stovky korun za povinné ručení. Ceny by měly vzrůst o pět až šest procent. Za zdražení mohou nejen drahé náhradní díly a moderní technologie ve vozech, ale i dražší práce v servisech. Podle odborníků se nevyplácí nad oznamovacím dopisem z pojišťovny jen mávnout rukou. Naopak oslovení konkurence může přinést mnohem výhodnější nabídku i úsporu peněz. Kromě toho některé pojišťovny samy nabízejí možnosti, jak ušetřit.

I v letošním roce si vlastníci aut připlatí stovky korun za povinné ručení. Ceny by měly vzrůst o pět až šest procent. | Foto: Shutterstock

Řidičkou je Petra Štillerová z Kladenska téměř deset let. Za tu dobu nezpůsobila ani jednu kolizi. Nečerpala ani žádné pojistné v rámci připojištění. Přesto musí i ona při platbě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově řečeno povinného ručení, zaplatit oproti loňskému roku víc peněz. „I s vyježděnými bonusy a dalšími slevami mám zaplatit o necelé čtyři stovky víc, tedy necelých pět tisíc korun,“ popsala Petra.

Není rozhodně sama. Povinné ručení zdražuje. Jen v letošním roce by to mělo být v průměru o pět až šest procent. Hlavním viníkem je růst ekonomických škod při dopravních nehodách. Zatímco v posledních čtyřech letech počet dopravních nehod stagnuje a drží se pod hranicí sto tisíc za rok, škody na majetku či zdraví způsobené při nehodách rostou. Zatímco v roce 2020 činily 79,7 miliardy korun, v roce 2023 to bylo podle policejních statistik 143,7 miliardy korun.

„Meziročně průměrná hodnota majetkové škody na českém trhu vzrostla ke konci září loňského roku o 13 procent. Podobný vliv má i samotná vysoká inflace v celé ekonomice. V potaz je nutné brát i růst škod na zdraví po dopravních nehodách, který je způsoben pravidelnou valorizací částek za odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Tam jde v některých případech o růst dvou i trojciferným tempem,“ poukázal mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Růst cen kvůli všeobecnému zdražování potvrzují i další pojišťovací domy. „Na jedné straně jsou plechové škody: tady hrají roli mzdy v servisech, ceny náhradních dílů, pokročilost technologií ve voze a s tím související složitější diagnostika. Na druhé straně jsou to výplaty za újmu na zdraví a s ní spojené náklady na bolestné, snížené uplatnění, náhrady pozůstalým a podobně, které v čase rovněž poměrně podstatně rostou. Průměrná výplata za újmu na zdraví se dnes blíží půl milionu korun,“ sdělila mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Ušetřit lze

Smířit se se zdražením je podle odborníků špatným krokem. Nespokojení klienti by měli zkusit hledat výhodnější nabídky a případně dosavadní smlouvy vypovědět. Některé pojišťovny totiž nechtějí ztratit svého klienta a následně jej samy oslovují s lepší nabídkou oproti oznámené ceně.

Najít lepší cenu mohou pomoci i internetové srovnávače. „Předností srovnávačů je právě nabídka velkého množství dodavatelů, aby zákazník nemusel obvolávat každou pojišťovnu zvlášť,“ vyzdvihla mluvčí Srovnejto.cz Lucie Dosedělová.

Klienti by se však neměli soustředit pouze na cenu. Důležité je porovnávat konkrétní parametry nabídek. „Ne vždy je nejlevnější pojištění tím skutečně nejvýhodnějším. Vždy hraje roli kvalita pojišťovny a také rozsah plnění, protože nejlevnější pojištění nemusí krýt veškeré škody. Je třeba porovnávat nejen cenu, ale také podmínky pojištění,“ upozornil Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

S možnostmi ušetřit přicházejí i samotné pojišťovny. Některé „svátečním“ řidičům nabízejí povinné ručení podle najetých kilometrů. „Typický příklad je tento: klient má povinné ručení bez slevy za nižší nájezd a platí čtyři tisíce korun. Pokud změní pojištění na produkt podle ujetých kilometrů, může získat slevu 35 procent, a s novým pojištěním tak zaplatí jen 2600 korun,“ sdělil mluvčí pojišťovny Pillow Martin Podávka.

Pojišťovna Kooperativa pro změnu vsadila na moderní technologie. Aplikace Kopilot vyhodnocuje jízdní styl řidiče na základě sledování rychlosti, intenzity brzdění či třeba zrychlení. Za jízdu uděluje následně body. Každé tři měsíce dochází k vyhodnocení skóre. „Bezpečně jezdícím řidičům vracíme po každém kvartálu část pojistného zpět. Maximální výše vráceného pojistného činí v závislosti na několika parametrech až 40 procent. Aktuálně aplikaci využívá přes sedm tisíc řidičů. V průměru jsme jim za poslední kvartál vrátili 755 korun,“ dodal mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.