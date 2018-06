Ceny půdy se zasekly. Statkáři chtějí mít předkupní právo

/INFOGRAFIKA/ Cena zemědělské půdy, jež dlouhodobě rostla, se zřejmě vyšplhala k vrcholu. Tak, jak odborníci vzhledem k rostoucím úrokovým sazbám a silnější koruně čekali.

Podle webu Farmy.cz letos v prvním čtvrtletí její tržní ceny oproti předchozímu období rostly o 0,3 procenta. Společnost Farmy.cz zaměřená na prodej zemědělských nemovitostí na základě údajů o uskutečněných obchodech odhaduje, že ve druhém čtvrtletí tržní ceny dokonce o 0,4 procenta klesnou. Průměrná cena činí 242 tisíc korun za hektar.

Nabídek je dost

Ceny rostly přes deset let, loni to bylo o 15,2 procenta. Důvodem ke změně trendu je vyrovnání nabídky s poptávkou. Na prodej je dost volné půdy, o kterou naopak mají investoři menší zájem než dosud. Situace se do konce letošního roku zřejmě nezmění.

„Zájem o půdu byl v posledních letech enormní,“ řekl Deníku Jiří Felčárek z Agrární komory. A to nejen ze strany zemědělců. „Vstupoval do toho i cizí kapitál s penězi, které nebyly primárně určeny na zemědělské hospodaření. Zemědělci tahali za kratší konec,“ konstatoval.

Změnu trendu potvrzuje i Jiří Jaklín ze společnosti Agro21. Důvodem je podle něj zřejmě obava zemědělců, že jim po roce 2020 klesnou dotace z Evropské unie. „Nejvyšší ceny už nestoupají, jen se vyrovnávají rozdíly v různých lokalitách,“ konstatoval.

Jaklín soudí, že vzhledem k zisku, který půda přináší, je její cena stále příliš vysoká. Dlouho proto trvá, než se kupci vrátí náklady na její pořízení. „Je to 50 let v případě nájmu a 25 až 30 let, když na ní člověk sám hospodaří a bere na to dotace,“ prohlásil.

Podle agrárního analytika Petra Havla je však cena půdy v Česku ve srovnání s vyspělými zeměmi EU stále nízká. „Cizí investoři dokážou nabídnout větší peníze. Zatím toho tady moc nevlastní, ale v některých regionech je to třeba i deset procent,“ podotkl Havel.

Nájemci na prvním místě

Zástupci zemědělců proto chtějí prosadit zákon, který by dal předkupní právo lidem, již na pozemcích hospodaří. Vlastník by plánovaný prodej musel nejprve oznámit dosavadním nájemcům. „Často ji majitel prodá někomu jinému a zemědělec se až zpětně dozví, že změnila majitele. Zpravidla ve chvíli, kdy po něm někdo chce víc peněz,“ vysvětlil Felčárek.

Podle Havla by přijetí takového zákona regulovalo počet lidí, kteří by na zemědělskou půdu dosáhli, a ještě více tak cenu půdy snížilo. Nebylo by to však zřejmě na dlouhou dobu. „Ceny půdy zase porostou, protože lidí přibývá a půdy ubývá. Tím pádem poroste i její cena,“ dodal Havel.