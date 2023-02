Kdo může za drahotu v obchodech? Agrárníci chtějí prověřit německé řetězce

Na mušku si z portfolia drahých potravin vzal nejdříve cukr. Právě tato komodita nyní ční nad ostatními a její cena u obchodníků stoupla od loňského září do prosince o 77 procent. „Rozumím nutnosti zvednout ceny kvůli rostoucím nákladům, ale chce to mít přiměřený zisk. A to v některých případech obchodních přirážek není,“ uvedl Nekula. Dodal, že podle něj nestálo za skokovým nárůstem cen individuální jednání, ale ze strany obchodníků šlo o koordinované zvyšování.

Slevy klamaly zákazníky

Na obchodní inspekci se ministr nyní obrátil kvůli slevovým akcím při prodeji cukru. Považuje je za klamání spotřebitele. „Zaznamenali jsme totiž, že mnohdy se cukr prodává ve slevě kolem 30 korun, ale to není žádná sleva. Pokud budeme vycházet z dat statistiků, je to cena v dnešním okamžiku plus minus běžná,“ sdělil Nekula.

Po cukru se chce Nekula soustředit i na další drahé potraviny – vejce, brambory, jablka či vepřové maso. „V dalších měsících se na tyto komodity zaměříme. I zde totiž máme podněty, že dochází k vysokým přirážkám,“ doplnil Nekula. Zdůraznil, že rozhodně nechce jít cestou regulace cen potravin, a poukázal na negativní zkušenost s podobnými kroky ze zahraničí.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL)Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Zástupci zemědělců a obchodníků vidí jeho snahu spíše jako boj s větrnými mlýny. „Schůzka jednání nikam neposunula. Hlavně ze strany obchodníků to bylo zcela nekonstruktivní. Nechtěli o ničem mluvit,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Řetězce drží zemědělce pod krkem

Podle něj právě obchodní řetězce drží pod krkem české zemědělce. „Ti je potřebují, ale řetězce nepotřebují je. Z části tak sklízíme plody toho, že právě zemědělství bylo dlouhá léta takřka sprosté slovo. A toho, že Česká republika není v tomto segmentu soběstačná,“ řekl Doležal.

Ještě ostřeji se na adresu kroků ministra vyjádřil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. „Bylo to zbytečné. Zemědělci si poplakali, že prší, a obchodníci, že jim vláda zastropovala ceny energií nejen příliš pozdě, ale hlavně vysoko,“ uvedl Prouza.

Řešení vysokých cen vidí jinde. „Pokud by chtěl ministr Nekula něco s cenami potravin dělat, má konečně najít odvahu a navrhnout snížení DPH. To už slibuje rok a zatím se nic nestalo. Lidem by to velmi pomohlo a byl by to správný krok,“ řekl Prouza.

Ke snaze řešit situaci přes antimonopolní úřad je skeptický. „Úřad na ochranu hospodářské soutěže už jasně naznačil, že je zakázáno bavit se o jakýchkoliv cenách a obchodní strategii. A ministr to ví,“ zdůraznil Prouza.