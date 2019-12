Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v listopadu meziročně vzrostly stejně jako v říjnu o 0,9 procenta. Stouply ceny ve stavebnictví a službách, ale v zemědělství po 13 měsících růstu klesly o 2,1 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

Ilustrační foto | Foto: Deník/Klatka Grzegorz

"Data za listopad naznačují, že by se v české ekonomice měly snižovat inflační tlaky související s cenami potravin," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Výrobní ceny by si přitom podle něj měly tuto tendenci udržet i do prvního pololetí roku 2020. "V roce 2020 by k nižšímu růst výrobních cen měl přispět také pomalejší růst české ekonomiky a zmírnění tempa růstu mezd," dodal.