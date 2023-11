PŘEHLEDNĚ: Koupě čerpacích stanic Robin Oil. Peníze nepůjdou ze státní pokladny

Společnost ČEPRO vlastněná státem si upevní svoji pozici na trhu s čerpacími stanicemi. Nyní jich vlastní pod značkou EuroOil přes dvě stovky, v budoucnu by to mohlo být o zhruba sedm desítek víc. Koupit by měl za blíže nespecifikovanou sumu čerpací stanice Robin Oil. Transakci nyní prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zaplatí akvizici Česká republika ze svého rozpočtu a co tím stát získá? Deník připravil odpovědi na stěžejní otázky.