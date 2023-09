„V meziročním srovnání s loňským rokem tak dochází k nárůstu o 314 procent zajištěných lihovin na pozemních komunikacích a o 29 procent v provozovnách,“ doplnila Prudičová.

Metanolová aféra se může opakovat

Tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald při pohledu na tyto statistiky upozornil, že se v krajním případě může opakovat situace z před deseti lety, kdy Česko zasáhla metanolová aféra.

„Kvůli nové dani na alkohol se otevřou nůžky mezi cenou legálních a ilegálních lihovin. A pokud se černé pálení bude profesionalizovat a zas nějaký vykuk bude hledat rychlý zdroj zbohatnutí, může se opět obrátit na metanol či jiný nebezpečný alkohol,“ uvedl Gottwald.

Podle něj právě černé domácí pálení bude v příštích měsících v kurzu.

Lihovarníci: Zvýšením daně na alkohol si zaděláváme na další metanolovou aféru

Lidem, kteří doma pálí načerno, hrozí pokuta až do výše půl milionu. Penále za domácí pálení nemusí však být jedinou újmou, která na člověka může číhat.

„U pálenky vyrobené svépomocí v domácích podmínkách hrozí, že součástí destilátu může být metanol a další látky jako vyšší alkoholy, aldehydy, estery a organické kyseliny,“ upozornil František Malíř z katedry biologie Přírodovědné fakulty Univerzity Hradec Králové.

Jak to vypadalo za metanolové aféry z roku 2012:

Pokud se metanol dostane do organismu, přeměňuje se na formaldehyd a kyselinu mravenčí a rozvíjí se takzvaná metabolická acidóza. Skončit může kómatem či dokonce smrtí po selhání dýchání. Známé jsou i případy oslepnutí.

Metanolová aféra



• 6. září roku 2012 byly v Havířově zaznamenány první dva případy otravy metanolem.

• Do 29. ledna 2013 zemřelo na otravu zemřelo 47 Čechů a další desítky lidí byly hospitalizovány. Mnozí z nich utrpěli trvalé poškození zraku.

• 20. září ministr zdravotnictví Leoš Heger zakázal distribuci a vývoz lihovin o obsahu větším než 20 procent včetně tuzemáku a konzumního lihu mimo území republiky.

• Za hlavního výrobce jedovatého alkoholu soud označil Radka Březinu ze Zlínska, kterého poslal v roce 2017 na 13 let do vězení.

• Zločinci podle rozsudku obchodovali s nelegálním lihem celých 10 let mezi roky 2004 až 2013.

• Různé větve kauzy metanol řešily soudy v Ostravě, Zlíně, Frýdku-Místku, Žďáru nad Sázavou nebo třeba v Brně.

• Ne vždy se dařilo prodejcům jejich činy jednoznačně prokázat.

• Doživotní tresty dostali hlavní míchač Rudolf Fian z Orlové a jeho komplic Tomáš Křepela ze Zlína.