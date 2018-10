Černý den na americkém trhu. Akcie zažily výrazný propad

Index Dow Jones Industrial Average se skládá z akcií třiceti amerických společností, který patří mezi největší a nejvíce obchodované. Patří mezi ně například technologičtí giganti jako Apple, Microsoft nebo Intel, ale také Coca-Cola, McDonalds nebo výrobce pracovních strojů Caterpillar.

Ztrátu zaznamenaly i americké indexy S&P 500, který se propadl o 3,3 procenta, nebo Nasdaq. Technologický index zaznamenal pokles dokonce o 4,1 procenta. Pro technologické akcie šlo podle CNBC o nejhorší den za posledních 7 let.

Technologické společnosti ztrácejí již od počátku října. Za tuto dobu ztratily již téměř šest procent, což je nejhorší ztráta od léta 2015. Negativním statistikám vévodí společnost Netflix, která během středy zaznamenala propad o 8,4 procenta. O 6,2 procenta klesla hodnota akcií Amazonu a firmy Facebook nebo Apple ztratily více než čtyři procenta.

The Dow closed at 25,609.96, a 3.10% drop, on its worst day since February. The S&P 500 closed down 3.27% and the Nasdaq closed down 4.08%. https://t.co/vasRwie4s9 pic.twitter.com/S6umfBliKc

„Lidé se zbavují akcií nejsilnějších technologických společností,“ vysvětlil pro CNBC americký ekonom Larry Benedict. Zpravodaj Eamon Javers na svém twitteru citoval vysokého úředníka z Bílého domu, podle kterého jde o korekci trhu. „Je to pravděpodobně zdravé. Přejde to a americká ekonomika zůstane silná,“ uvedl.

Pokles ve středu zaznamenaly také evropské akcie. Německý index DAX, který sleduje akcie 30 významných německý společností jako je Adidas, Daimler, Lufthansa nebo Volskwagen, ztratil 2,2 procenta. Britský index FTSE poklesl o 1,2 procenta a francouzský CAC o 2,1 procenta.

Prudký pokles zasáhl ve čtvrtek ráno i asijské trhy. Indexy v Šanghaji, Šen-čenu a Tokiu ztratily více než 4 procenta, tchajwanský index Taiex, který sleduje například hodnotu akcií dodavatele čoček pro společnost Apple Largan Precision, se propadl dokonce o 6,2 procenta.

Na vině celosvětového poklesu akcií může být pokračující exkalace obchodní války, která se podle ekonomů projevuje v hospodaření firem i nadnárodních korporací. „Trhy ovšem také zneklidňuje celosvětový posun od extrémně a nekonvenčně uvolněné měnové politiky, která byla příznačná prakticky po celé uplynulé desetiletí,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.

With the U.S. stock market in the midst of an October sell-off, Wall Street is nervous that the situation could get much worse. https://t.co/x7nTFdJC2A pic.twitter.com/DX4hvv2zug