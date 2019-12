Francouzský list Le Figaro dnešní situaci popisuje jako "černý den v dopravě". Do stávky se zapojili zaměstnanci státních drah SNCF, které avizovaly, že dnes vyjede jen deset procent rychlovlaků TGV. Pařížská nádraží zela podle Le Figaro dnes ráno prázdnotou. Stávkují také zaměstnanci pařížského dopravního podniku RATP. Stávka v hromadné dopravě se týká ale i dalších měst po celé Francii včetně Marseille, kde nejezdí metro ani příměstské vlaky, Lyonu, Toulouse, Štrasburku, Bordeaux či Nice.

V letecké dopravě se dnes počítá se zrušením dvaceti až třiceti procent letů. Omezení se už projevila i na spojení francouzské metropole s Prahou. Zrušen byl let v 09:10 z Francie do Česka a také odlet z české metropole do francouzského hlavního města plánovaný původně na 10:00 SEČ.

Eiffelova věž zůstane uzavřena

Pracovat dnes nebudou ani zaměstnanci některých francouzských nemocnic, justice či hasiči. Učitelů se podle stanice BFMTV zapojilo do stávky více než padesát procent, v Paříži dokonce 78 procent. Kvůli stávce dnes zůstane uzavřena Eiffelova věž. "Doporučujeme vám svou návštěvu odložit," vyzývají turisty webové stránky světoznámé památky.

V celé Francii jsou nahlášeny více než dvě stovky demonstrací. Jen v ulicích hlavního města dohlíží na veřejný pořádek 6000 policistů.

Jean-Baptiste Djebbari, státní tajemník zodpovědný za dopravu, dnes ráno v rozhovoru se stanicí BFMTV připustil, že by se protesty mohly přelít i do dalších dní. "Jsem ve stálém kontaktu s odbory, mluvil jsem s nimi včera (ve středu), budu s nimi dál diskutovat dnes v poledne a budu doufat v rychlý konec sporu," řekl Djebbari.