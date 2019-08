Sběr borůvek na farmě právě vrcholí. Jejich chuť si zákazníci pochvalují. „Chuť se nedá popsat. To se musí zažít. Jsou sladké a plné. Určitě je budu kupovat častěji. I když syn na ovoce moc není, přinesené borůvky sám od sebe ochutnal a hned si vzal další misku,“ pochvalovala si třeba Pavlína Otáhalová.

Dvacet pracovníků denně sklidí až tunu borůvek. Letošní rok očekávají na farmě sklizeň čtyřicet tun. Předpokládají, že se příští rok číslo ještě zvýší. Rostliny na další farmě ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku by již měly začít plodit borůvky.

O farmě a borůvkách

• Denně sklidí na farmě Hovorany tunu kanadských borůvek.

• Na pětadvaceti hektarech mají v květináčích sto tisíc rostlin.

• Borůvky jsou zdrojem vitamínu C a jsou prospěšné pro diabetiky, posilují cévní systém.

• Mají blahodárné účinky na ledviny a močové cesty.

• Odstraňují únavu očí.

• Listy se hodí k přípravě čaje.

Plody pěstují ve Farmě Hovorany na polích v květináčích, které naplní speciální směsí, kde největší podíl tvoří rašelina. Dopřejí tak borůvkám jejich přirozené prostředí. Rostlin mají více než sto tisíc. Zasadili je loni. „Letošní rok je tak prvním, kdy rostlina přináší plody,“ uvedl předseda představenstva Čerstvě utrženo Adam Havlíček.

Farmářům napomáhá moderní technologie, díky které jsou borůvky k dostání až do podzimu. „Kromě toho do práce dáváme i svá srdce, takže výsledek stojí opravdu za to,“ řekl vedoucí farmy Jakub Láčík.

Čerstvost a ekologie

Plody kanadských borůvek vypěstované na jihu Moravy jsou k dostání v několika velkých nákupních řetězcích. Ačkoliv borůvky pěstují ve Farmě Hovorany, lidé si je mohou koupit na rajčatové farmě v Mutěnicích na Hodonínsku.

Provozovatelé si zakládají na čerstvosti a ekologii. „Při pěstování využíváme vlastní zdroje vody. Zavlažování je řízené centrálně během dne v konkrétních časech. Každá rostlina dostává vodu přímo ke kořenům,“ popsal Láčík.

Plody z farmy jsou kromě přímé konzumace vhodné na použití do dortů, koláčů a buchet. Lidé je využijí také do mixovaných nápojů, jogurtů, zmrzlinových pohárů, nebo do ovocných knedlíků.

Borůvková Farma Hovorany je sesterskou farmou rajčatové v Mutěnicích, Smržicích a Velkých Němčicích a meruňkové ve Velkých Bílovicích.

Všechny farmy fungují pod společnou značkou družstva Čerstvě utrženo. Jde o sdružení tuzemských pěstitelů produkujících poctivě vypěstovanou zeleninu a ovoce dodávané do českých obchodů.

Družstvo Čerstvě utrženo vzniklo začátkem roku 2017. První produkty vypěstované pod touto značkou, si lidé mohli v českých prodejnách zakoupit na přelomu let 2017 a 2018. Začínali pouze s rajčaty, postupně přidali i borůvky a meruňky.

DENISA MAZOURKOVÁ